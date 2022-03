For those who wish to study the issue closer – here’s a collection of

Russian Ministry of Defense presentations, as well as

Russian Ministry of Foreign Affairs statements on US-funded

biolabs in Ukraine and their activities.

Direct link: https://bit.ly/3wJ6uu4

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related