Liebe Berlinerinnen und Berliner,

Liebe Genossinnen und Genossen aus Lateinamerika und der Welt,

In der letzten Woche gab es einige wichtige Entwicklungen in der lateinamerikanischen Region. Zunächst einmal haben die jüngsten Parlamentswahlen in Kolumbien einige ermutigende Ergebnisse gebracht. Bei den Ergebnissen, bei denen die dem Uribismo nahestehenden Parteien eine deutliche Niederlage erlitten, erhielt das Bündnis Pacto Histórico des ehemaligen Bürgermeisters von Bogotá, Gustavo Petro, die meisten Stimmen in einem der am stärksten zersplitterten Parlamente, was die Sitzverteilung betrifft. Es gab Anschuldigungen wegen Betrugs und Unregelmäßigkeiten bei der Wahl, insbesondere in den Randgebieten des südamerikanischen Landes, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das Erbe der Korruption, des Militarismus, der Nähe zu den Paramilitärs, der Polarisierung und des Klientelismus der Partido de la U und ihrer Verbündeten am Ende die Verantwortlichen bestrafen wird. Damit ist vor allem der Weg frei für die Kandidatur von Petro, der gestärkt aus der Wahl hervorgeht und bei den nächsten Präsidentschaftswahlen am 29. Mai 2022 zum ersten Präsidenten Kolumbiens gewählt werden könnte.

Auffallend ist auch, dass der argentinische Senat das Abkommen zwischen der Regierung von Alberto Fernández und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) ratifiziert hat und damit eine von der Regierung von Mauricio Macri erworbene Schuld in Höhe von 45 Milliarden Dollar umstrukturiert. Dieser Akt ist nicht nur eine Anerkennung der von Macri eingegangenen Schulden, sondern auch eine enorme Belastung für die argentinische Wirtschaft, der es unter der Präsidentschaft von Cristina Fernández gelungen war, die Schulden deutlich zu reduzieren. Nicht umsonst macht sich in der Hauptstadt und im ganzen Land sozialer Unmut über dieses Abkommen breit, das nicht nur die in der laufenden Legislaturperiode regierende Koalition der Frente de Todos spaltet, sondern auch die Glaubwürdigkeit von Präsident Fernández in den Augen der Bürger schwer erschüttert. Es ist daher eine Ironie des Schicksals, dass dieser Pakt zum Teil mit den Stimmen der Regierungskoalition, aber auch von Oppositionsparteien ratifiziert wurde, die in gewisser Weise an der Aufnahme der Schulden selbst beteiligt waren.

Das Abberufungsreferendum in Mexiko am 10. April ist ein historischer Meilenstein für das Land. Das Nationale Wahlinstitut hatte sich zunächst gegen eine solche Übung gewehrt, so dass der Oberste Gerichtshof angerufen werden musste, um sie verbindlich zu machen, damit endlich eine beispiellose demokratische Übung in die Praxis umgesetzt werden kann. Wenn die Regierung von Andrés Manuel López Obrador die Hälfte ihrer Amtszeit erreicht hat, werden die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, den Präsidenten zu bestätigen oder abzusetzen. Viele Gegner haben unermüdlich daran gearbeitet, AMLO zu stürzen, bisher ohne Erfolg, und nun bietet sich ihnen ein demokratischer Weg, dies zu tun. Paradoxerweise scheint es, dass einige Sektoren in Mexiko die Abstimmung des Volkes so sehr fürchten, dass sie vergeblich versucht haben, sie zu sabotieren. Wir sind gespannt auf das politische Ergebnis, das nur noch wenige Wochen entfernt ist.

AMLO kündigte außerdem an, dass er im Mai durch die Karibik und Mittelamerika reisen wird. Er wird Kuba, El Salvador, Guatemala, Honduras und Belize besuchen. Nach seinen früheren Besuchen in den Vereinigten Staaten ist dies die erste Reise AMLOs nach Lateinamerika, und der Besuch des mexikanischen Präsidenten in Kuba wird mit Spannung erwartet. Die historischen Beziehungen Mexikos zu Kuba reichen viele Jahre zurück. Die Tatsache, dass es Mexiko war, wohin die Teilnehmer der Bewegung des 26. Juli 1953 ins Exil gingen, und von wo aus das Schiff „Granma“ mit 82 Personen an Bord zu Beginn der kubanischen Revolution 1956 in den Osten Kubas aufbrach. Mexiko gehörte zu den ersten Ländern, die diplomatische Beziehungen zur Revolutionsregierung von Fidel Castro aufnahmen, und ist dieser Position stets treu geblieben. Der Besuch AMLOs in Havanna wird daher die Beziehungen zwischen Mexiko und Kuba stärken, da es sich um AMLOs erste internationale Reise in die lateinamerikanische Region handelt.

Am 10. März verurteilte das Europäische Parlament Mexiko wegen der Gewalt gegen Journalisten und bezeichnete es als das gefährlichste Land, in dem man als Journalist arbeiten kann. Daraufhin richtete Präsident AMLO einen Brief an die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, in dem er ihnen vorwarf, mit zweierlei Maß zu messen, da seine Regierung im Umgang mit der Presse nicht mit früheren Regierungen vergleichbar sei. Es ist eine traurige Tatsache, dass Mexiko immer noch für die hohe Zahl von Todesfällen unter Journalisten bekannt ist, mit bisher acht Opfern im Jahr 2022, und dass die Gewalt, die in wichtigen Regionen des Landes herrscht, die journalistische Berichterstattung erschwert. Es ist jedoch auch anzumerken, dass dies schon seit Jahren der Fall ist und dass es unter früheren Regierungen nicht so viel internationale Kritik in dieser Hinsicht gegeben hat. Zweifellos muss die mexikanische Regierung bessere Mechanismen zum Schutz von Journalisten einführen, und die bisher unternommenen Anstrengungen sind angesichts der Gewalt gegen die Bevölkerung im Allgemeinen und gegen Journalisten im Besonderen unzureichend.

Zum Abschluss meiner Ausführungen möchte ich auf die Nachrichten aus Peru hinweisen, wo der Oberste Gerichtshof das Habeas Corpus von Alberto Fujimori akzeptiert hat, der seit 2009 seit 25 Jahren im Gefängnis sitzt. Zu Weihnachten 2017 begnadigte der damalige peruanische Präsident Pedro Pablo Kuczynski Fujimori, so dass er nach 18 Jahren Haft entlassen wurde. Es war jedoch der Oberste Gerichtshof selbst, der im Oktober 2018 die Entscheidung aufhob und die Begnadigung für ungültig erklärte, und schließlich kehrte der ehemalige Präsident Fujimori nach einem Krankenhausaufenthalt ins Gefängnis zurück. Am 18. März 2022 bestätigte derselbe Oberste Gerichtshof erneut die Begnadigung Kuzcynskis, und wenn er am Montag durch die internen Gerichte geht, könnte er ab nächster Woche frei sein.

Die Regierung von Pedro Castillo hat angekündigt, dass sie beim Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte Berufung einlegen wird, um eine Aufhebung der Entscheidung zu erwirken, sobald sie ihr mitgeteilt wird. Zunächst einmal ist es eine Schande für Peru und für ganz Lateinamerika, dass Fujimori nach den von ihm begangenen Staatsverbrechen wie in Barrio Alto und La Cantuta begnadigt wird. Außerdem wurde diese Begnadigung über die PKK hinaus, die nun Geschichte ist, für ungültig erklärt und dann wieder in Kraft gesetzt. Proteste in ganz Peru machen von nun an von sich reden, und in den kommenden Tagen werden weitere hinzukommen. Dieser Akt der Straflosigkeit und Unverschämtheit ist zweifellos ein harter Schlag der Oligarchie gegen den amtierenden Präsidenten und die gesamte peruanische Linke und könnte, wenn er erfolgreich ist, einen schweren Rückschlag für Pedro Castillos eigene Glaubwürdigkeit als Präsident und seine politischen Partner bedeuten.

Schluss mit der Begnadigung von Alberto Fujimori!

Schluss mit dem Pakt zwischen Argentinien und dem IWF!

Es lebe die Würde des kolumbianischen Volkes!

Es lebe die internationale Solidarität der Völker!

Hasta la victoria siempre,

Venceremos.

