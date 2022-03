Pentagon gegen Außenministerium – Machtkampf in Washington um Reaktion auf Ukraine-Krieg?

Laut der investigativen Webseite Consortium News versuchen das Pentagon und das US-Außenministerium im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gegeneinander jeweils ihren Einfluss auf US-Präsident Joe Biden stärker geltend zu machen. Wie die Webseite berichtet, hätten zwei durchgestochene Berichte aus dem Pentagon „die Lügen der Mainstream-Medien darüber entlarvt“, wie Russland den Krieg in der Ukraine führt. Consortium News zufolge versuche das Pentagon so, „der Propaganda entgegenzuwirken, mit der die NATO in den Konflikt hineingezogen werden soll“.

Ganzer Artikel: https://rtde.site/nordamerika/134641-pentagon-gegen-aussenministerium-machtkampf-in-washington-um-reaktion-auf-ukraine-krieg/Auszug zu Chemiewaffen:Ein zweiter erschienener Artikel widersprach Bidens dramatischer Warnung vor einem russischen Chemiewaffen-Angriff unter falscher Flagge. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte in dem Artikel geschrieben: „Die Vereinigten Staaten haben noch keine konkreten Hinweise auf einen bevorstehenden russischen Angriff mit chemischen oder biologischen Waffen in der Ukraine gesehen, aber sie beobachten die Informationsströme genau, sagte ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter.“ Reuters zitierte in dem Beitrag den Pentagon-Beamten mit den Worten: „Es gibt keine Anzeichen dafür, dass in dieser Hinsicht derzeit etwas unmittelbar bevorsteht.“

