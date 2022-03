China und Indien betonen die Bewältigung des Grenzstreits und drängen während des Besuchs von Wang Yi auf Frieden und Dialog in der Ukraine (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202203/1256829.shtml

China und Indien, zwei wichtige Entwicklungs- und Schwellenländer, sollten an ihren eigenen Entwicklungspfaden festhalten und gemeinsam Frieden und Stabilität in der Region und der Welt sichern, sagte der chinesische Staatsrat und Außenminister Wang Yi am Freitag bei einem Besuch in New Delhi und betonte, dass beide Seiten die Grenzfrage in den bilateralen Beziehungen angemessen positionieren und Konflikte bewältigen sollten, um die Entwicklung der Beziehungen zu erleichtern.

Wang schlug einen Drei-Punkte-Ansatz vor, um dieses Ziel zu erreichen – beide Seiten sollten die bilateralen Beziehungen mit einer langfristigen Vision betrachten, die Entwicklung des jeweils anderen mit einer Win-Win-Mentalität sehen und sich kooperativ am multilateralen Prozess beteiligen.

Wang, der hochrangige chinesische Beamte, der Indien seit den Grenzkonflikten im Galwan-Tal besuchte, machte die Bemerkungen während seines Treffens mit dem indischen Nationalen Sicherheitsberater Ajit Doval.

Wang sagte während seines Treffens mit dem indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar, dass China und Indien als reife und vernünftige große Entwicklungsländer nicht zulassen sollten, dass die Grenzfrage die Gesamtentwicklung der bilateralen Beziehungen definiert oder beeinflusst.

China und Indien sollten sich gegenseitig unterstützen, und sich nicht ausschließen. Die beiden Seiten sollten Differenzen handhaben und kontrollieren und die Entwicklung bilateraler Beziehungen erleichtern, sagte Wang.

Jaishankar sagte, dass Indien und China seit letztem Jahr eine effektive diplomatische und militärische Kommunikation unterhalten hätten. Nach mehreren Runden von Gesprächen auf Militärkommandantenebene und Treffen über den Grenzmechanismus haben die Truppen beider Seiten in den meisten Gebieten des westlichen Grenzabschnitts einen Abzug erreicht, und der Abzug in den verbleibenden Gebieten sollte so bald wie möglich abgeschlossen werden.

Die beiden Seiten erörterten auch die COVID-19-Kontrolle, die Ukraine-Krise und die Afghanistan-Frage und äußerten gemeinsam ihre Besorgnis über die Auswirkungen der einseitigen Sanktionen auf die Weltwirtschaft und die Sicherheit der Lieferkette.

Obwohl Wang und Indiens Verhandlungspartner eine breite inhaltliche Agenda diskutierten, konzentrierte sich die Berichterstattung der indischen Medien über Wangs Gespräche mit den indischen Führern stark auf Grenzkonflikte.

Zhao Gancheng, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Shanghai Institute for International Studies, sagte am Freitag gegenüber der Global Times, dass China zwar bereit sei, die Konflikte herunterzuspielen und die Spannungen abzubauen, es jedoch ungewiss sei, inwieweit Indien China entgegenkommen werde.

Zhao wies auch auf die Rolle der USA hin, Zwietracht zwischen China und Indien zu stiften, indem sie China als Sicherheitsbedrohung dämonisieren und China zum Ziel des QUAD-Mechanismus machen.

Differenzen beiseite zu legen und Gemeinsamkeiten zu suchen, war schon immer Chinas diplomatische Philosophie, und Qian Feng, Direktor der Forschungsabteilung am Nationalen Strategieinstitut der Tsinghua-Universität, stellte fest, dass „bilaterale Beziehungen nicht nur auf die Grenzfrage fixiert sein sollten“.

Seit der Ära vor 1988 hat sich die Zeit geändert, und beide Seiten haben greifbare Vorteile durch eine stabile und positive Beziehung gesehen, insbesondere im Handel. Die beiden sollten nicht vor 1988 auf die Strecke zurückkehren, als die Grenzfrage dominierte, sagte Qian.

Rollen in internationalen Angelegenheiten



Indiens Stärke, Selbstvertrauen und internationaler Status haben sich enorm entwickelt, sagte Qian und stellte fest, dass die Beziehungen zwischen China und Indien über die bilaterale Ebene hinausgegangen sind und große internationale Auswirkungen haben.

Wang sagte während seines Treffens mit Doval, dass China niemals ein monopolares Asien anstrebe, sondern die Rolle Indiens in der Region respektiere und sich auf ein „China-Indien-Plus“-Modell in Südasien freue, um positives Engagement und ein umfassenderes Engagement auf höherer Ebene zu verwirklichen Win-Win-Ergebnisse.

Die Vorhersage von Grenzkonflikten werde für eine Weile ein felsiger Punkt bleiben, sagte Zhao, ähnliche Haltungen Chinas und Indiens zur Ukraine-Krise hätten den beiden Nachbarn ein Fenster geöffnet, um ihre Beziehungen anzupassen, Konflikte hoffentlich herunterzuspielen und gemeinsame Interessen zu maximieren.

Die USA haben verstärkt Indien gegen Russland umworben. Ein Pentagon-Beamter legte Lippenbekenntnisse ab, indem er Indien Öl und militärische Ausrüstung versprach, und erhöhte den Druck auf Indien, indem er Neu-Delhi dafür kritisierte, dass es „auf einem Zaun sitzt“, und seinen QUAD-Verbündeten Japan mobilisierte , um Indien zu beeinflussen, seine Haltung zu ändern.

Aber Indien hat eine sehr konsequente Haltung zu diesem Thema. Wie der indische Fernsehmoderator Arnab Goswami sagte, ist Indien kein Satellitenstaat der USA.

„Sie [USA] haben keine Position, uns über Menschenrechte zu belehren. Sie sind der schlimmste Täter von Gräueltaten“, sagte Goswami und verwies auf US-Invasionen im Irak, in Libyen, Syrien, Jemen, Somalia und Niger.

In Indien sind Forderungen nach einer Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern laut geworden.

Experten betonten, dass China und Indien die Gelegenheit nutzen sollten, die Koordinierung bei multilateralen und internationalen Anlässen zu verbessern und gemeinsam eine positive Rolle in internationalen Angelegenheiten zu spielen, insbesondere in der Ukraine-Krise und in der Afghanistan-Frage.

Indien „ist nicht allein“ bei der Entwicklung normaler Beziehungen zu Russland, und es ist möglich, dass China und Indien gegenseitiges politisches Vertrauen aufbauen können, das durch Grenzkonflikte erodiert ist, indem sie gemeinsam eine konstruktive Rolle bei der Schlichtung der Ukraine-Krise und der Bewältigung der humanitären Krise spielen in Afghanistan, sagte Qian.

Die Zusammenarbeit bei internationalen Anlässen könne günstige Bedingungen für die Lösung bilateraler Probleme schaffen, sagte der Experte.

Zhao führte verschiedene Plattformen an, die China und Indien nutzen könnten, um in diesen Fragen eine gemeinsame Basis zu finden, darunter der China-Russland-Indien-Gipfel, den China als nächstes ausrichten wird, und der BRICS-Mechanismus.

Wie Wang Yi sagte, soll die globale Governance in die „asiatische Zeit“ eintreten. Peking ist an der Reihe, später in diesem Jahr den BRICS-Gipfel abzuhalten, und Indien wird 2023 Gastgeber des G20-Gipfels und des Gipfels der Shanghai Cooperation Organization sein.

Da die Welt in eine neue Phase der Turbulenzen und Veränderungen eintritt, sollten China und Indien die Kommunikation stärken und ihre Positionen koordinieren, sichern ihre legitimen Interessen und die gemeinsamen Interessen der Entwicklungsländer und leisten ihren jeweiligen Beitrag zur Förderung des weltweiten und regionalen Friedens und der Stabilität, sagte Wang während seines Treffens mit Jaishankar.

