Заявление Совета мира США о военном вмешательстве России в Украину (uspeacecouncil.org)

https://uspeacecouncil.org/u-s-peace-council-statement-on-russias-military-intervention-in-ukraine/



То, на что мы все не надеялись, произошло. Российская Федерация направила войска на Украину 24 февраля в ответ на многолетнюю безжалостную провокацию НАТО под руководством США. Нынешняя ситуация ставит перед глобальным движением за мир множество серьезных, фундаментальных вопросов.

Ожесточенная пропагандистская кампания, которая уже давно бурлит в связи с Рашагейтом и началом новой холодной войны, усилила демонизацию российского президента и государства. Всеобщее осуждение России приняло глобальные масштабы, подстрекаемое США и их союзниками и поддерживаемое их ползучими СМИ. Альтернативные взгляды и голоса оппозиции официальному антироссийскому нарративу были подавлены или отключены.

Неудивительно, что многие люди, подвергшиеся этой ядовитой бомбардировке массовой империалистической пропагандой, перекладывают всю вину на российскую агрессию. Приводятся различные причины, чтобы оправдать ваше, с нашей точки зрения, опасное положение. Давайте посмотрим на некоторые из этих обоснований и оценим степень их моральной, юридической и политической обоснованности.

Применение Устава ООН

Первой и наиболее морально оправданной причиной является аргумент о том, что вторжение России в Украину нарушает Устав Организации Объединенных Наций. Исходя из этого основного принципа, не должен ли Совет мира США, решительный сторонник и сторонник Хартии, также осудить Россию как нарушителя?

Давайте посмотрим на Устав ООН, чтобы узнать, можем ли мы твердо решить, что Россия нарушает его:

Статья 2

3.Все члены будут разрешать свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы международный мир и безопасность, а также международное правосудие не были поставлены под угрозу.

4.Все члены воздерживаются от угрозы или применения силы в своих международных отношениях в отношении территориальной целостности или политической независимости государства или иным образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций.

Статья 51

Ничто в настоящей Хартии не должно нарушать неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если совершено вооруженное нападение на члена Организации Объединенных Наций ….

Рассматривая статью 2, в частности пункт 4, можно утверждать, что Россия нарушает закон. Но на основании статьи 51 Российская Федерация отстаивала свое право на самооборону и должным образом информировала Совет Безопасности. Россия приводит важные аргументы в пользу применения силы в соответствии со статьей 51.

Украинское правительство выступало в качестве заместителя США и НАТО во время враждебного окружения Российской Федерации. Военные и военизированные формирования Украины напали на Донецк и Луганск с 2014 года, что привело к гибели около 14 000 человек, многие из которых говорили по-русски, а некоторые имели двойное гражданство. Недавно Россия обнаружила неизбежный план украинского правительства по крупномасштабному вторжению в приграничные с Россией районы Донецка и Луганска. Россия теперь признает эти две республики независимыми государствами после того, как они обратились к России за помощью в их защите.

Россия явно потребовала гарантий безопасности от США и НАТО, которые отказались адекватно реагировать на озабоченность России. Украина планировала разместить на своей территории ядерное оружие США/НАТО, которое могло бы достичь Москвы в течение пяти минут. Это произошло в тревожном контексте решения США в 2019 году выйти из Договора о ядерном оружии средней дальности (ДРСМД) с Россией.

Если это не акт войны против России, то что это такое? Разве те, кто причастен к убийству, не в равной степени виновны в убийстве? Это не значит, что Россия была права в своем решении. Скорее, мы настаиваем на том, что Устав ООН должен применяться к Украине на основе фактов и в качестве конкретного случая с заданным историческим прошлым.

Во-вторых, самой Организации Объединенных Наций не удалось сохранить свою собственную хартию перед лицом вопиющих нарушений со стороны государств НАТО. Здесь речь идет не о оправдании действий России, а о создании реалистичного контекста для необходимости поддержания Устава ООН.

С момента распада Советского Союза, когда США стали единственной сверхдержавой, Вашингтон вопиюще игнорировал Устав ООН в своем стремлении обеспечить глобальное господство „полного спектра“. Мы должны понимать НАТО как нечто большее, чем просто“ альянс “ номинально суверенных государств, а скорее как союз имперских военных государств, интегрированных под командованием США.

Давайте посмотрим на две соответствующие статьи Устава ООН, которые были растоптаны империалистическими державами с конца века:

Статья 6.

Любой член Организации Объединенных Наций, который навсегда нарушил принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.

Статья 25.

Члены Организации Объединенных Наций соглашаются принимать и выполнять решения Совета Безопасности в соответствии с настоящим Уставом.

За последние два десятилетия США, НАТО и их союзники все чаще нарушают эту и другие статьи Устава ООН. Вот лишь несколько примеров:

— В 1999 году НАТО атаковало в течение 78 дней без согласия ООН, сбросило 28 000 бомб и разбило Югославию на куски.

— В 2001 году в ответ на 11 сентября 2001 года США объявили бессрочную „войну террору“, в которой участвовало не менее 60 стран, в том числе семь, которые были целью незаконной смены режима.

– В 2003 году США и члены их „Коалиции желающих“ незаконно напали на Ирак и вторглись в него с пренебрежением к Совету Безопасности ООН.

– В 2011 году США, Великобритания и Франция в одностороннем порядке и без согласия Совета Безопасности ООН напали на Ливию и убили ее главу государства Муаммара Каддафи.

– Начиная с 2011 года, США, НАТО и региональные союзники начали войну в Сирии, вооружая и финансируя террористические группы, войну, которая по-прежнему уносит жизни невинных людей.

— В 2014 году США с помощью неонацистских сил устроили государственный переворот на Украине и создали пронатовское правительство, что привело к резне русскоязычных людей на юго-востоке Украины.

— За это время США и их европейские союзники ввели незаконные односторонние экономические санкции против более чем 40 стран мира, которые привели к гибели сотен тысяч невинных людей.

— И, конечно же, следует упомянуть о незаконной оккупации и аннексии Израилем сирийских и палестинских территорий при полной поддержке Соединенных Штатов.

Кризис, с которым мы сталкиваемся сегодня на Украине, является результатом неспособности ООН поддерживать свою хартию против таких незаконных действий единственной сверхдержавы и ее союзников по НАТО, что позволило США / НАТО подтолкнуть Россию и другие целевые страны мира к невозможное положение.

Да, мы должны защищать Устав ООН, но не выборочно, как лицемерно хочет того империализм. Мы не должны обманываться империалистическим повествованием „о вине жертвы“, когда жертва вынуждена защищаться.

Между Империалистическая Война

Многие, особенно левые, придерживались позиции о том, что Россия является капиталистически-империалистическим государством, что это война между империалистами и что мы должны одинаково осуждать обе стороны. Но является ли Россия империалистическим государством или нет, для данного вопроса не имеет значения.

Во-первых, такая позиция подразумевает, что только страны с определенными социально-экономическими системами должны быть защищены от империалистической агрессии, а другие должны быть предоставлены самим себе. Учитывая, что большинство стран, нацеленных на империализм, сами по себе являются капиталистическими, такая позиция приводит к ослаблению антиимпериалистической борьбы.

Вторая и более важная проблема такого рода рассуждений заключается в том, что она удаляет всю тему агрессии из картины. Уже не имеет значения, кто агрессор, а кто жертва. Это позволяет избежать того факта, что США стремятся быть мировым гегемоном с глобальным доминированием „полного спектра“. Короче говоря, американский империализм породил войну без использования американских солдат.

Для аргумента давайте примем, что Россия на самом деле является империалистическим государством и что то, что происходит, – это не что иное, как война между империалистами. Разве эта межимпериалистическая война все равно не повлияет на будущее человечества? Разве мы все не принимаем долевое участие в его результате?

Ложная эквивалентность ролей США / НАТО и России

Как мирная организация, мы принципиально не можем согласиться с эскалацией украинского конфликта до уровня военного противостояния. Однако мы отвергаем одностороннюю позицию осуждения только России.

Некоторые другие заняли более“ сбалансированную “ позицию, осудив обе стороны, одновременно требуя прекращения расширения НАТО и вывода российских вооруженных сил из Украины. Но и эта позиция игнорирует причинно-следственные связи, присущие ситуации на Украине. Он ставит причину и следствие на один уровень, игнорируя тот факт, что расширение НАТО является существенной причиной военного ответа России. По этим причинам позиция эквивалентной вины выглядит внешне сбалансированной, но на самом деле это не так.

Во-вторых, эти два требования имеют разный характер. Первое-это общее, стратегическое, долгосрочное требование; второе — непосредственное и конкретное. При такой формулировке требований такая позиция неизбежно приводит к тому, что основное давление оказывается исключительно на Россию.

В-третьих, первое требование о расширении НАТО не относится к делу Украины, а второе, напротив, уже. Он игнорирует тот факт, что США / НАТО наводнили Украину военной техникой на сотни миллионов долларов, одновременно направляя военный и тайный оперативный персонал для „консультаций“. Правильным требованием было бы признание Украины нейтральным государством, удаление из Украины всего иностранного оружия и военнослужащих (включая наемников), и полное выполнение Минского соглашения-2.

Успех НАТО в его усилиях по расширению до украинско-российской границы создал бы адский мир и привел бы к возможности ядерной войны. Давайте не будем забывать, что на этом история не закончится, и следующей целью может стать Беларусь. Поэтому крайне важно, чтобы движение за мир сделало все возможное, чтобы гарантировать нейтралитет Украины и ее признание США / НАТО.

Оценка Совета мира США

США и их союзники по НАТО не только спровоцировали эту трагедию, но и попытались затянуть ее, отказавшись начать переговоры о прекращении огня. Хотя никто не выигрывает в войне, больше всего выигрывали США: дальнейшее объединение НАТО под доминированием США, сокращение экономической конкуренции России на европейском энергетическом рынке, оправдание увеличения военного бюджета США и облегчение продажи военных материалов вассалам НАТО. Европа, которая продолжает разделяться между ЕС / Великобританией и Россией, никому не принесет пользы, кроме имперских амбиций США.

Основываясь на этой оценке нынешней ситуации на Украине, Мирный совет США выдвигает следующие немедленные требования, упорядоченные по приоритету и срочности:

1. Немедленное прекращение огня и отправка гуманитарной помощи Украине, включая самопровозглашенные независимые республики.

2. Признание нейтралитета Украины.

3. Вывод иностранных военных, оружия и снаряжения, включая наемников, из Украины.

4. Возобновление переговоров о постоянном урегулировании внутренних конфликтов в Украине с участием всех заинтересованных сторон.

Совет мира США

24. Март 2022 г.

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