Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte am 24. März die neuesten Ergebnisse der Analyse von Informationen über die 30 vom Pentagon finanzierten ukrainischen Biolabore, die an gefährlicher und illegaler Forschung an tödlichen Krankheitserregern beteiligt sind.

US-Beamte und westliche Medien bestritten zunächst, dass solche Labors existierten, aber laut Sputnik hat eine hochrangige US-Regierungsbeamtin später ihre Anwesenheit bestätigt.

Eine mit dem Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, verbundene Investmentfirma sei an der Finanzierung des militärisch-biologischen Programms des Pentagon in der Ukraine beteiligt gewesen, sagte Igor Kirillov, der Leiter der russischen Strahlen-, chemischen und biologischen Verteidigungskräfte, während eines Briefings am Donnerstag .

„Eingehendes Material ermöglichte es uns, das Interaktionsschema zwischen US-Regierungsbehörden und dem ukrainischen Biolabor zu verfolgen“, sagte Kirillov und fügte hinzu, dass die Beteiligung an der Finanzierung dieser Aktivitäten aufgezeigt werden kann, durch Strukturen, die der derzeitigen US-Führung nahe stehen, insbesondere der Investmentfonds Rosemont Seneca von Hunter Biden.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums verfügt der Fonds über mindestens 2,4 Milliarden Dollar an Investitionskapital.

Gleichzeitig wurde eine enge Beziehung zwischen dem Fonds und wichtigen Auftragnehmern des US-Militärs aufgebaut, darunter Metabiota, das neben Black & Veatch einer der Hauptlieferanten von Ausrüstung für Biolabore des Pentagon auf der ganzen Welt ist, fügte Kirillov hinzu.

Das Los Alamos National Laboratory, Entstehungsort der US-Atombombe, hat als einer der Hauptkuratoren des US-Militärbiologieprogramms in der Ukraine gedient, sagte Kirillov.

Neben dem Pentagon seien die US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID), die Open Society Foundations von Soros und das Center for Disease Control and Prevention direkt an seiner Umsetzung beteiligt, sagte Kirillov.

„Die wissenschaftliche Aufsicht wird von führenden Forschungsorganisationen durchgeführt, einschließlich des Los Alamos National Laboratory, das Atomwaffen für das Manhattan-Projekt entwickelt hat. All diese Aktivitäten wurden unter der direkten Kontrolle des Pentagon durchgeführt“, fügte Kirillov hinzu.

