Interview mit der ehemaligen US-Kongressabgeordneten Tulsi Gabbard – Über Krieg, Mitt Romney, Anschuldigungen des Verrats, die Geheimdienste und die Ukraine

Vor etwas mehr als einer Woche bezeichnete der US-Senator von Utah, Mitt Romney, die ehemalige Kongressabgeordnete von Hawaii, Tulsi Gabbard, wegen ihrer Äußerungen zum Krieg in der Ukraine als „verräterisch“. Wenn man bedenkt, wie die Debatte über das US-amerikanische Engagement in der Ukraine in so kurzer Zeit viele unserer Annahmen über die Außenpolitik, die NATO und das russisch-chinesische Bündnis – einschließlich des ehemaligen US-Präsidenten Trump, der einen zunehmend aggressiven Ton anschlägt – verschoben und dazu geführt hat Angesichts der zunehmend hitzigen Sprache bei der Beschreibung von Gegnern eines stärkeren US-Engagements schien es ein guter Zeitpunkt zu sein, mit der ehemaligen Kongressabgeordneten zu sprechen, die regelmäßig solche Kontroversen auslöst und jetzt bei der US-amerikanischen Rechten weitaus beliebter zu sein scheint als bei der Linken. Das folgende Interview wurde leicht bearbeitet.

Ben Domenech: Ich möchte damit beginnen: Als Sie aufwuchsen, was war Ihre Perspektive in Bezug auf den Krieg?

Tulsi Gabbard: Um ehrlich zu sein, ich kann nicht sagen, dass ich viel darüber nachgedacht habe. Als ich hier in Hawaii aufwuchs, war es ziemlich einfach, davon loszukommen. Es war wirklich der 11. September, der ein großer Weckruf war, nur für mich persönlich, wie es bei vielen Leuten der Fall war, die sich davor wahrscheinlich nicht mit Außenpolitik oder den Themen Krieg und Frieden beschäftigten.

Ben: Wie alt warst du und wo warst du, als der 11. September geschah?

Tulsi: Ich war 20. Ich war hier in Hawaii und erinnere mich, wie ich aufwachte und die Nachrichten einschaltete und immer wieder die Aufnahmen vom Einsturz der Türme sah. Aufgrund der Zeitverschiebung war es bei uns bereits mitten in der Nacht passiert.

Ben: Warst du damals schon beim Militär? Warst du auf dem College?

Tulsi: Weder noch. Ich hatte das Community College verlassen und bereitete mich darauf vor, für das State House in Hawaii zu kandidieren.

Ben: Dein Vater war damals in der Politik involviert, richtig?

Tulsi: Meine Eltern sind beide Lehrer, und der erste Ausflug meiner Familie in die Politik war, als meine Mutter für einen der größten Schulbezirke des Landes kandidierte und einen landesweiten Sitz im Bildungsausschuss gewann. Sie war ihrer Zeit voraus und arbeitete daran, Eltern zu befähigen, zu wissen und mitzubestimmen, was ihren Kindern in der Schule beigebracht wurde, damit sie verhindern konnten, dass Dinge wie 7-Jährige nach ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität gefragt wurden.

Mein Vater hatte noch nie für ein Amt kandidiert, aber er war sehr engagiert in der politischen Arbeit mit religiösen Führern im ganzen Land, leitete und organisierte eine Abstimmungsinitiative zur Verabschiedung einer Verfassungsänderung, die die Ehe als zwischen Mann und Frau definierte. 2002 kandidierte er für den Stadtrat und ich für das Repräsentantenhaus – für uns beide war es unsere erste Kampagne.

Ben: Es war also eine Art Familienbezug, und das Gefühl, dass Sie sich in die Reaktion einmischen mussten?

Tulsi: Nein, nicht wirklich. Wir hatten uns bereits vor dem 11. September individuell entschieden, für ein Amt zu kandidieren. Meine Motivation kam von etwas, das mir schon in jungen Jahren klar wurde: dass ich am glücklichsten war, wenn ich Dinge für andere tat, wenn ich versuchte, ihnen zu dienen.

Ich bin mit dem Meer und den Bergen als Spielplatz aufgewachsen. Der Respekt vor der Natur und der Wunsch, diesen wunderschönen Ort, den ich mein Zuhause nennen darf, zu schützen, waren für mich selbstverständlich. Als Kind habe ich mit Freunden Strandsäuberungsaktionen organisiert. Als Teenager gründete ich eine gemeinnützige Umweltorganisation namens Healthy Hawaii Coalition, die sich auf den Schutz und die Erhaltung von sauberem Wasser konzentrierte und mit Gemeindevorstehern zusammenarbeitete, um den Bau einer Deponie über einem unserer wichtigsten Grundwasserleiter zu verhindern. Meine Entscheidung, für das State House zu kandidieren, entsprang also dem Wunsch, mehr zu tun.

Ben: Für viele von uns, die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre geboren wurden, ist dies so etwas wie das erste große terroristische Ereignis an der US-amerikanischen Küste seit Oklahoma City. Und es war etwas, das so erschütternd und unerwartet war.

Der unmittelbare Gedanke, den viele hatten, war offensichtlich: Wir ziehen in den Krieg. Dieses Gefühl ist offensichtlich etwas, das widersprüchliche Emotionen enthält. Auf der einen Seite bist du irgendwie darauf aus, kurzfristig „wir müssen die Leute finden, die das getan haben, und ihnen ein Ende bereiten“. Aber auf lange Sicht gibt es auf der anderen Seite eine Art natürliche Abneigung gegen Rache.

Was hast du gefühlt, als du das gesehen hast und wusstest, dass es eine Fortsetzung geben würde? Haben Sie gezögert? Hast du dich taub gefühlt? Oder dachten Sie: „Wir müssen dafür sorgen, dass das nie wieder passiert. Und das bedeutet, die Leute zu beenden, die es getan haben.“

Tulsi: Es war ein unmittelbares Gefühl, die Terroristen verfolgen zu müssen, die für diesen schrecklichen Angriff verantwortlich sind, und unser Land und unser Volk schützen und verteidigen zu wollen. Das war die Reaktion, die ich hatte. Ich wollte den Verantwortlichen nachgehen. Der Angriff am 11. September führte zu meiner Überzeugung, dass die islamistische Bewegung, die Al-Qaida, ISIS und andere Dschihadisten befeuert, immer noch unser gefährlichster Feind ist.

Zu dieser Zeit wusste ich nicht genau, wie oder was der beste Weg wäre, um zu dienen, besonders angesichts dessen, was ich bereits versuchte, meiner Gemeinde hier in Hawaii zu dienen. Schließlich beschloss ich, mich der Nationalgarde der Hawaii-Armee anzuschließen, wo ich weiterhin meiner Gemeinde und meinem Land in Uniform dienen konnte.

Ben: Warst du jemals in New York City?

Tulsi: Nein, hatte ich nicht.

Ben: Ich habe noch ein Bild von damals. Ich glaube, ich war 17, als ich nach New York City ging, um ein Praktikum bei National Review zu machen, und ich habe ein Bild von der Spitze des Empire State Building mit Blick auf die Twin Towers, das ich 1999 aufgenommen habe Es ist ein erschütternder Effekt, so etwas in jungen Jahren zu erleben und dann den Weg, den Sie möglicherweise gegangen sind, völlig zu ändern und zu verändern.

Wenn Sie darauf zurückblicken, wenn Sie an eine der Entscheidungen denken, die Sie nach dem 11. September als Reaktion darauf getroffen haben, würden Sie sie jetzt anders treffen? Oder glauben Sie, dass Sie das Richtige getan haben – dass Sie versucht haben, Teil einer Kriegsanstrengung zu sein, die trotz all ihrer Misserfolge und ihrer fehlgeleiteten Natur etwas war, das im Kern ehrenhaft und gut gemeint war?

Tulsi: Ich bereue nichts. Wie so viele Menschen, die sich das Geschehen ansahen, glaubte ich so sehr an das, was Hillary Clinton und Präsident Bush uns darüber erzählten, warum wir im Irak in den Krieg ziehen mussten. Und was wir später als Lügen herausfinden würden. Aber ich habe ihnen zunächst geglaubt.

Ben: Ich denke, die meisten von uns haben daran geglaubt.

Tulsi: Als unsere Einheit der Nationalgarde zum Einsatz im Irak einberufen wurde, war das 2004. Ich kandidierte für eine Wiederwahl für meinen Sitz im State House, als ich herausfand, dass einer der Soldaten, die von unserer Einheit eingesetzt wurden, mein Name war nicht im Einsatzplan, weil bereits jemand anderes den von mir erlernten Job in einer Sanitätsabteilung besetzte. Ich wusste einfach, dass ich auf keinen Fall zu Hause im wunderschönen Hawaii bleiben und meinen Brüdern und Schwestern am anderen Ende der Welt in den Krieg ziehen konnte.

Das ist also genau das, was ich meinem Kommandanten gesagt habe – ich werde auf keinen Fall zurückbleiben. Letztendlich zog ich mich aus meinem Wiederwahlkampf zurück, meldete mich freiwillig, wurde in einem anderen Job ausgebildet, den sie besetzen mussten. Ich bereue es nicht, mit meinen Brüdern und Schwestern in den Irak zu gehen und die Kosten des Krieges aus erster Hand zu erfahren und zu sehen. Das hat mich in einer Weise beeinflusst, die alles für mich in meinem Leben verändert hat.

Ben: Ich erinnere mich, dass ich da saß und mir die Präsentation ansah, die Colin Powell vor der UN hielt. Ich denke oft darüber nach. Ich habe das Gefühl, dass eines der Dinge, die mich an diesem Moment, in dem wir heute leben, sehr aufregen, ist, dass wir immer noch ein Medienkonglomerat haben, das die Dinge behandelt, die ihnen von unseren Militär- und Geheimdienstoffizieren, Geheimdienstoffizieren, gegeben werden, als ob es Evangelium wäre. Natürlich weiß ich, dass dies eine völlig unvergleichbare Situation ist, aber Sie hatten Joe Biden in dieser Debatte auf der Bühne und zitierten fünfzig hochrangige Leute innerhalb der Geheimdienstgemeinschaft, all diese Leute, die einen Brief unterschrieben hatten, in dem stand, dass der Laptop seines Sohnes ein sei Akt der russischen Fehlinformation oder Desinformation.

Was braucht es, um einen Punkt zu erreichen, an dem Sie sagen: „Unsere Geheimdienstgemeinschaft dient nicht länger den Interessen des amerikanischen Volkes und sollte auf einer viel tieferen Ebene darüber befragt werden, was wirklich vor sich geht und was ihre Beweggründe sind“?

Tulsi: Du hast zwei großartige Beispiele gegeben. Es gibt viele weitere Beispiele dafür, wie die Geheimdienste entweder versagt oder uns belogen haben, indem sie Informationen bereitgestellt haben, um einem politischen Ergebnis oder einer Agenda zu dienen. Es ist unglaublich gefährlich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Führungspersönlichkeiten in Regierung und Medien haben, echte Journalisten, die scharfsinnig sind und Fragen stellen, etwas zynisch sind und etwas nicht für bare Münze nehmen.

Ich denke zurück an das Chuck-Schumer-Zitat, das er in einem Interview gab. Er sprach davon, dass Trump ein Idiot ist, um sich mit den Geheimdiensten anzulegen, weil sie dich von Sonntag an auf sechs Arten verarschen können, oder so ähnlich. Und genau das war für mich sehr aufschlussreich, wie es für alle hätte sein sollen. Wie kommt es, dass einer der ranghöchsten US-Senatoren des Landes davor warnt, sich mit den Geheimdiensten anzulegen, als ob sie ein autonomes, mächtiges Gremium wären, das niemandem in den USA gegenüber rechenschaftspflichtig ist und mit dem sich niemand anlegen kann?

Das ist so eine erschreckende Sache. Und der einzige Weg, damit umzugehen, besteht darin, die Menschen weiterhin auf die Wahrheit drängen zu lassen. Und ehrlich gesagt, wenn Leute in Führung in unserer Regierung diese Fäulnis aufdecken und auf den Kopf stellen, so dass wir tatsächlich Leute in diesen Positionen haben, deren einziges Interesse darin besteht, den Interessen des US-amerikanischen Volkes und unseres Landes zu dienen – nicht einer Partei über der anderen , nicht irgendeine Branche oder irgendeine unabhängige Einheit mit Zielen und Zielen, die nichts mit dem zu tun haben, was das Beste für unser Land ist.

Ben: Ist es nicht komisch, wie der Verwaltungsstaat, den wir in Washington haben, entschieden hat, dass nicht nur die Menschen, sondern ihre ordnungsgemäß gewählten Vertreter für sie arbeiten und nicht umgekehrt? Unabhängig von der Partei ist es eines der wahrsten Dinge in Washington und es ist dauerhaft und unvermeidlich und unsterblich in Bezug auf die Art und Weise, wie Menschen handeln.

Tulsi: Genau, und wie gefährlich es ist, dass man, wenn man nur die Informationsauswertungen oder Geheimdienstinformationen hinterfragt, die aus diesem nationalen Sicherheitsstaat kommen, als Verräter oder jemand gegeißelt wird, der diejenigen nicht respektiert, die unserem Land dienen. Es ist ein solch gefährlicher Zustand, der der Grundlage dieser Regierung zuwiderläuft, die als Regierung von, durch und für das Volk errichtet wurde.

Ben: Du bist es nicht gewohnt, von Idioten in den Medien als Verräter bezeichnet zu werden, aber wenn es von einem US-Senator kommt, erreicht es eine neue Ebene. Ich verstehe Meinungsverschiedenheiten. Ich verstehe, dass die Leute hitzige Rhetorik verwenden. Das gilt schon lange für unsere Politik. Hamilton und Jefferson nannten sich gegenseitig Namen. Es ist nichts Neues. Aber ich denke wirklich, dass es etwas ist, jemanden einen Verräter zu nennen, von der Liste streichen sollte. Es ist einfach nicht erlaubt. Das kannst du nicht. Es gibt bestimmte Dinge, die das bedeutet, und es sollte die Leute zögern lassen, bevor sie den Begriff jemals verwenden.

Tulsi: Es ist ein Verbrechen, das mit dem Tod bestraft wird.

Ben: Genau. Darf ich fragen, hat dich das verletzt? Hat es Sie persönlich verletzt, dass Senator Romney das gesagt hat? Unabhängig davon, was Sie von Mitt halten, hat es nur wegen der Quelle, aus der es kam, tiefer geschlagen?

Tulsi: Es hat mich beeindruckt, weil er es so gesagt hat. Denn wenn Sie einen US-Senator in Mitt Romney haben, wenn Sie eine ehemalige US-Außenministerin in Hillary Clinton haben, wenn Sie mächtige Leute in den Medien haben, sagen mächtige Leute in der Politik, dass ein Mitamerikaner ein Verräter ist – und das ganz genau wissen es ist ein schweres Verbrechen, das mit dem Tode bestraft wird – es wirkt äußerst abschreckend auf eine freie Gesellschaft, auf Menschen, die erwarten, dass wir die Freiheit haben zu sprechen, ohne Angst zu haben, von den Mächtigen bestraft zu werden. Es untergräbt unsere demokratische Republik.

Deshalb habe ich in meiner Antwort mit Fakten geantwortet, weil es nicht nur um Meinungsverschiedenheiten ging. Mitt Romney und andere von beiden Parteien, die die letzten paar Tage damit verbracht haben, mich als Verräter oder des Hochverrats schuldig zu bezeichnen, kam als Antwort auf eine sehr einfache Sache: Ich habe auf die Fakten hingewiesen und Beweise dafür geliefert, dass es in der Ukraine Biolabors gibt und dass sie handeln mit gefährlichen Krankheitserregern, und dass sie stillgelegt oder gesichert werden sollten, um die Welt vor der Freisetzung dieser Krankheitserreger zu schützen.

VIDEO – ENGLISH

Und so habe ich Mitt Romney die Beweise geliefert und nur gesagt, entweder widerlegen oder sich entschuldigen und zurücktreten. Weil die Machthaber wissen müssen, dass es keine Kleinigkeit ist, jemanden als Verräter zu bezeichnen, dass es keine Kleinigkeit ist, sich des Verrats schuldig zu machen. Und wir als Land sollten es auch nicht so behandeln. Sie müssen wissen, dass dies nicht toleriert oder entschuldigt wird. Nicht, weil es mit Mitt Romney und Tulsi Gabbard zu tun hat, sondern wegen der abschreckenden Wirkung, die es auf unser Land hat. Und weil Leute, die zuschauen und sagen: „Oh, wow, so behandeln sie Tulsi Gabbard, werde ich es mir zweimal überlegen, bevor ich diese Frage stelle oder irgendetwas sage.“

Ben: Wenn Sie ein etabliertes Narrativ darüber haben, wie diese Politik gemacht werden sollte oder in welche Richtung sie gehen sollte, haben wir als Land ein Niveau erreicht, auf dem Sie das bestreiten, auch wenn es eine völlig gültige Sache ist – selbst wenn Sie der Präsident der Vereinigten Staaten sind – Sie können angeklagt werden, weil Sie der konsensualen Ansicht der Verwaltung widersprechen und die Ukraine bedingungslos unterstützen oder andere Anstrengungen unternehmen. Und für mich finde ich das zutiefst beunruhigend.

Wenn es um Ihre eigenen politischen Präferenzen geht, glaube ich nicht, dass Ihre Meinung zur Ukraine so weit vom Mainstream der US-amerikanischen Politik entfernt ist. Sie könnten neulich eine der zusätzlichen Stimmen gewesen sein, ich möchte nicht behaupten, darüber nachzudenken, wie Sie bei der Handelsabstimmung zwischen Belarus und Russland abgestimmt hätten. Aber es gab acht Republikaner, die dagegen stimmten, darunter Matt Gaetz und Chip Roy und Thomas Massie und andere. Sie werden nicht zu Verrätern, nur weil sie eine Meinungsverschiedenheit über die Natur des amerikanischen Handels haben oder wie er in auswärtigen Angelegenheiten eingesetzt werden sollte. Ich stimme ihnen nicht zu. Ich hätte auf der anderen Seite gestimmt. Aber ich bin einfach nur angewidert von dieser ganzen Idee, dass es den Menschen nicht länger erlaubt ist, sich über wichtige politische Angelegenheiten zu streiten,

Warum sind wir Ihrer Meinung nach an diesem Punkt angelangt und warum wird so etwas nur als Beleidigung akzeptiert und sogar von unserem politischen und medialen Establishment gefördert?

Tulsi: Das ist etwas, was beide Seiten erheben. Daran sind einige Demokraten und einige Republikaner schuld. Und anstatt tatsächlich irgendeine Art von Diskussion oder Debatte auf der Grundlage von Inhalten zu führen oder jemanden auf der Grundlage des Inhalts zu kritisieren, bringen sie das vor, was sie für ein überlegenes Argument halten, sie greifen darauf zurück, den Patriotismus von jemandem in Frage zu stellen oder zu sagen, dass Sie ein Verräter sind oder Adie USA hassen .

Und für mich entlarvt es wirklich die Leute, die das tun, es enthüllt ihre eigene Angst und Unsicherheit in Bezug auf ihre eigene Argumentation oder die Schwäche davon, ihrer Propaganda und Lügen. Ihre Schwäche wird aufgedeckt, indem sie das Licht der Wahrheit, des tatsächlichen Diskurses und der Debatte und des Dialogs, der offenen Diskussion von Ideen erstrahlen lassen – Dinge, die wirklich das Herzstück der Freiheit sind, auf der unser Land gegründet wurde. Die Tatsache, dass sie dazu nicht bereit sind und stattdessen auf diese Art von schrecklichen Verleumdungen und Beschimpfungen zurückgreifen – und dann ist offensichtlich große Technik involviert, um zu entscheiden, wer zensiert und zum Schweigen gebracht werden soll und wessen Stimme gehört werden soll und nicht gehört – schließlich zeigt es, wie viel Angst sie alle haben.

Ben: Wir befinden uns jetzt in diesem neuen Bereich, in dem die Leute, die das etablierte Narrativ verteidigen wollen, das Gefühl haben, dass sie in der Lage sind, Menschen aus der feinen Gesellschaft, dem öffentlichen Platz, herauszuschreiben. Aber die Realität ist, dass das, was sie tun, wann immer sie diesen Weg einschlagen, tatsächlich ein riesiges Problem für das Land schafft. Sie ruinieren den Diskurs, indem sie sagen, wir können über solche Dinge nicht einmal sprechen. Also müssen sie auf Plattformen verbannt werden, wo sie immer noch Millionen von Menschen hören. alternative Medienströme, in denen Sie versuchen, diese Debatte zum Schweigen zu bringen, die Leute nur in ihre Ecken treiben und sicherstellen, dass niemand mehr wirklich miteinander redet. Ist dies die Art von Silo, von der Sie glauben, dass Schritte wie die von Senator Romney dazu beitragen, sie zu schaffen?

Tulsi: Ja, ohne Zweifel. Es zerreißt nicht nur unser Land, sondern erzeugt auch viel Misstrauen bei vielen US-Amerikanern im ganzen Land, die in verschiedene Positionen des politischen Spektrums fallen und die diesen öffentlichen Diskurs immer noch schätzen, die andere Perspektiven hören wollen, wer vielleicht sich zu bestimmten Themen noch nicht entschieden haben. Anstatt fragen zu können: „Was ist hier los? Was passiert wirklich? Was denkt diese Person? Was denkt diese Person?“ Damit sie zu ihren eigenen Schlussfolgerungen kommen, wird ihnen nur eine Propagandalinie von einer Seite zugefüttert. Aus diesem Grund sehen wir immer mehr Menschen, die sich von den Nachrichtenquellen der Mainstream-Medien entfernen und entweder ganz abschalten oder nach anderen Alternativen und neuen Orten suchen, um zu versuchen, ihre Informationen zu sammeln.

Was wirklich besorgniserregend ist, ist, dass Sie diese Stimmen in den Medien haben, ob es nun Meinungsexperten sind oder Leute, die sich als Journalisten ausgeben, die einfach nur lügen. Sie lügen, und sie tun es im nationalen Fernsehen, und es hat keine Konsequenzen. Sie haben den Brief erwähnt, der von den 50 Geheimdienstmitarbeitern unterzeichnet wurde, die sich mit dem Laptop von Hunter Biden befassen. Sie haben es ganz klar getan, um die Wähler zu beeinflussen. Und was war die Konsequenz für sie aus dieser Lüge? Nichts, nichts. Absolut gar nichts. Sie bekommen nur ihre Verträge verlängert. Sie behalten ihre Jobs. Sie werden befördert. Wenn wir Journalisten nicht vertrauen können und den Medien nicht vertrauen können, können wir den Geheimdiensten nicht vertrauen, wenn wir denen nicht vertrauen können, an die wir uns traditionell wenden, um Informationen zu erhalten, untergräbt das nur noch mehr die Grundlage unserer Demokratie .

Ben: Zurück in die Ukraine. Was ist der bestmögliche Zustand für den aktuellen Konflikt? Was sollten die Vereinigten Staaten tun, um zu versuchen, die Ankunft dieses Endstaats zu fördern? Und wie glauben Sie, dass es die Art und Weise verändern wird, wie Europa und insbesondere die NATO in den kommenden Jahren handeln, wenn man bedenkt, dass es die Entschlossenheit dieses Bündnisses auf eine Weise gefestigt und gestärkt zu haben scheint, die für Leute wie mich, die es dachten, so war war in den letzten anderthalb Jahrzehnten im Grunde nutzlos, war irgendwie überraschend? Schauen Sie hier für eine Minute in Ihre Kristallkugel und sagen Sie mir, was kommt.

Tulsi: Was passieren muss, ist das, was von Anfang an hätte passieren sollen, was diese Gräueltaten und diesen Krieg hätte verhindern können – Putin, Zelenskyy, Biden und die Führer der NATO, die sich an direkter Diplomatie beteiligen und die NATO ausschalten der Tisch für die Ukraine. Bereitstellung der Sicherheitsgarantien, dass die Ukraine ein neutraler Pufferstaat bleibt. Die NATO wird nicht danach streben, die Ukraine als Mitgliedsstaat aufzunehmen oder ihr Militär innerhalb der ukrainischen Grenzen zu platzieren. Und das gleiche gilt für die Ukraine mit Russland, dass die Ukraine ein neutraler Staat bleiben wird. Das ist wirklich die Sache, die seit Jahren von Putin als rote Linie klar ist.

Ben: Ist dies wirklich eine Situation, in der wir uns in gutem Glauben und mit einem Maß an Vertrauen zusammensetzen können, das erforderlich ist, damit diese Art direkter Diplomatie funktioniert? Viele der Leute, denen ich in Russlandangelegenheiten vertraue, die über viele Dinge über Russland geschrieben haben, bei denen die Mainstream-Medien in den letzten Jahren falsch lagen, hätten nie gedacht, dass Putin tatsächlich in diese Angelegenheit eingreifen würde. Oder wenn sie es taten, dachten sie, dass er mit dem Donbass zufrieden sein würde – sie hätten nie gedacht, dass es so weit gehen würde, wie es jetzt ist. Glauben Sie, dass Verhandlungen angesichts dessen, was passiert ist, überhaupt möglich sind?

Tulsi: Vor einem Monat wäre es viel einfacher gewesen – aber in einem Monat wird es viel schwieriger sein. Es ist immer möglich, dass die Vereinigten Staaten, die NATO, Russland und die Ukraine zu einer Einigung kommen, die Frieden und Sicherheit fördert, aber alles hängt davon ab, wie bereit jede dieser Parteien ist, ihre Ziele aufzugeben das wird den Konflikt weiter schüren. Zum Beispiel müssen die russischen Führer ihr Ziel aufgeben, in der Ukraine eine Regierung zu haben, die nichts weiter als ein Marionettenstaat ist. Die ukrainischen Führer müssen ihre Idee, Mitglied der NATO zu werden, aufgeben. Die Vereinigten Staaten und die Nato müssen ihr Ziel aufgeben, die Ukraine zu einem amerikanischen Vasallenstaat und militärischen Außenposten an der Grenze zu Russland zu machen. Es kommt darauf an, dass jede der Parteien realistisch ist. Sie müssen mit der Welt umgehen, wie sie ist, nicht so, wie sie es sich wünschen. Ich denke, es wird Putin und Selenskyj ziemlich offensichtlich, dass sie sich der Realität stellen müssen. Die Schwierigkeiten, die das russische Militär in der Ukraine hatte, müssen Putin sicherlich aus seinem Traum geweckt haben, dass er dachte, er könnte in andere Länder expandieren und ein größeres Russland schaffen.

Ben: Ja, es ist viel weniger beängstigend, an russische Panzer in Polen zu denken, wenn man sie in der Ukraine im Schlamm feststecken sieht.

Tulsi: Wir sind jetzt einem größeren Risiko eines Atomkriegs ausgesetzt als jemals zuvor in der Geschichte – sogar größer als während der Kubakrise. Wir sehen uns einem viel komplexeren Umfeld gegenüber, in dem die meisten Schutzmaßnahmen, die während des Kalten Krieges mit der Sowjetunion in Kraft waren, jetzt weg sind. Kulturell gesehen war die Bedrohung durch einen Atomkrieg eine erschreckende tägliche Realität, mit der sich die Menschen in der Ära des Kalten Krieges jeden Tag auseinandersetzen mussten. Aber heute haben die meisten Menschen in unserer Gesellschaft keine Vorstellung von der Zerstörung, die ein Atomkrieg anrichten würde, obwohl die Bedrohung durch einen Atomkrieg heute größer ist als während des Kalten Krieges mit der Sowjetunion. Politiker, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Russland, sprechen beiläufig über die Möglichkeit eines Atomkriegs zwischen den USA und Russland.

Der Einsatz könnte nicht größer sein. Wir müssen diese Krise deeskalieren und diesen Konflikt beenden. Wenn es so weitergeht, wird es letztendlich zu Zerstörung und Leid ungesehenen Ausmaßes führen – nicht nur für das ukrainische Volk, sondern für das US-amerikanische Volk und die Welt.

(Wir dokumentieren dieses Interview von Tulsi Gabbard hier, weil sie eine der wenigen Stimmen aus den USA ist, die in Bezug auf die Ukraine-Krise eine andere Perspektive repräsentiert als die Mainstreampresse in den USA.)

