LINK VIDEO:

https://cutt.ly/lSBfROt

2019 sagte Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine das Folgende über Stepan Bandera, den Nazi-Kollaborateur und Kriegsverbrecher: „Stepan Bandera ist für einen Teil der Ukrainer ein Held, und es ist normal und cool.“

