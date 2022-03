Leitfaden zur Situation in der Ukraine (Black Alliance for Peace)

https://blackallianceforpeace.com/resourcesonukraine

In großen Teilen der US-Linken, darunter auch bei vielen Elemente der Schwarzen Linken, herrscht weit verbreitete Verwirrung im Zusammenhang mit der „Krise“ in der Ukraine. Jahrelange Anti-Russland-Propaganda der USA und ihrer NATO-Verbündeten und die Tendenz, die aktuelle Situation in der Ukraine von ihrem historischen und geostrategischen Kontext zu lösen, haben ein Klima der Verwirrung geschaffen. Dieses Klima hat staatlichen Propagandisten und Aktivisten der Demokratischen Partei in die Hände gespielt, die darauf aus sind, die Situation in der Ukraine zu nutzen, um die Aufmerksamkeit von Bidens katastrophaler innenpolitischer Agenda abzulenken.

Die Situation mit der Ukraine ist 2021 nicht einfach vom Himmel gefallen.

Sie hat eine lange Geschichte.



Die Ukraine ist eine fabrizierte Krise. Das heißt, die Pattsituation zwischen den US-/NATO-Streitkräften und der Russischen Föderation mit den Ukrainern, einschließlich denen im östlichen Teil des Landes (die in den Medien als „pro-russische Separatisten“ bezeichnet werden), hat sich nicht organisch entwickelt, sondern war das Ergebnis bewusster Entscheidungen seitens der Biden-Administration. Weniger als zwei Monate nach Amtsantritt gab es Hinweise darauf, dass die Biden-Administration der ukrainischen Regierung signalisierte, dass sie die Bemühungen um eine gewaltsame Wiedereingliederung der östlichen Region (Donbass) unterstützen würde. Aus diesem Grund lehnen wir alle verschleiernden Verweise auf die Position „beide Seiten sind schuld“ ab, die wir in verschiedenen Erklärungen von Friedens- und Antikriegsgruppen sehen. Um es klar zu sagen: Dies ist keine „pro-russische“ Position, sondern eine objektive Einschätzung der Dynamik der Situation.

Die US/EU/NATO Achse der Vorherrschaft . Wir sehen die NATO als eine kriminelle militärische Struktur, deren einziger Zweck darin besteht, die militärische/materielle Grundlage für die Aufrechterhaltung und Erweiterung der US/EU/NATO-Herrschaftsachse (weiße Macht) bereitzustellen. Als Struktur der weißen Kolonialmacht war die NATO für die Unterstützung der Kolonialmächte in Afrika, einschließlich der Portugiesen, in ihren militärischen Kämpfen zur Aufrechterhaltung ihrer kolonialen Bestände in Afrika während der ersten Welle antikolonialer Kämpfe auf dem Kontinent von entscheidender Bedeutung. Die Obama/Biden-Regierung nutzte die NATO auch für ihren Angriff auf Libyen im Jahr 2011, was zur Zerstörung des wohlhabendsten und revolutionärsten Staates des Kontinents führte. Alle friedliebenden Menschen sollten die Auflösung der NATO fordern.

Die Ukraine und die US-Doktrin der „Full Spectrum Dominance“. Während der Fokus auf die Ukraine von größter Bedeutung ist, müssen wir auch das parteiübergreifende Engagement für die nationale Sicherheitsstrategie der USA der „Full Spectrum Dominance“ und ihre Nutzung einer „Military First“-Strategie anerkennen, um eine anhaltende globale Dominanz der USA zu erreichen.



Zum Beispiel. Vom US Africa Command (AFRICOM) ausgebildete Truppen waren in den dreizehn Jahren, in denen AFRICOM auf dem Kontinent operiert, an neun Staatsstreichen beteiligt. Daher argumentieren wir im Gegensatz zu einer Reihe von Friedens- und Antikriegsgruppen, die die Ukraine aus diesem Kontext herauslösen, dass der Putsch in der Ukraine und der Versuch, die Bedingungen für die Erweiterung der NATO in die Ukraine zu schaffen, nur als ein Aspekt des US-Imperialismus betrachtet werden muss, als Teil dieser Strategie. Es sind die konkreten, materiellen Interessen des Imperialismus, die die US-Politik antreiben und deshalb von allen Antiimperialisten als solche definiert und energisch bekämpft werden müssen.

Für die afrikanischen Völker stellt die Herrschaftsachse USA/EU/NATO heute die größte Bedrohung für Frieden, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit auf dem Planeten dar. Es ist für jeden Afrikaner absurd, sich der Agenda des Imperiums anzuschließen, indem er der groben Mobilisierung der öffentlichen Meinung für Konflikte im Namen der NATO und des weißen supremacistischen, kolonialen/kapitalistischen Projekts Glaubwürdigkeit oder Legitimität verleiht.

Die Ukraine spiegelt den durchgängig rechten Charakter der europäischen und europäisch-amerikanischen Politik wider. In einem Artikel in The Nation aus dem Jahr 2018 beschrieb Stephen Cohen die sozialen und politischen Auswirkungen des rechten Putsches von 2014 in der Ukraine:

…Sturmtruppenartige Angriffe auf Schwule, Juden, ältere ethnische Russen und andere „unreine“ Bürger sind in der von Kiew regierten Ukraine weit verbreitet, zusammen mit Fackelmärschen, die an diejenigen erinnern, die Deutschland in den späten 1920er und 1930er Jahren schließlich entzündeten. Und dass die Polizei und die offiziellen Justizbehörden so gut wie nichts tun, um diese neofaschistischen Taten zu verhindern oder zu verfolgen. Im Gegenteil, Kiew hat sie offiziell ermutigt, indem es ukrainische Kollaborateure der nationalsozialistischen deutschen Vernichtungspogrome und ihre Anführer während des Zweiten Weltkriegs systematisch rehabilitierte und ihnen sogar ein Denkmal setzte, ihnen zu Ehren Straßen umbenannte, ihnen Denkmäler errichtete, die Geschichte umschrieb, um sie zu verherrlichen, und vieles mehr.

Dies ist die Natur der Regierung in der Ukraine, die die Biden-Administration zusammen mit der Unternehmenspresse, verwirrten Schwarzen und einer verwirrten Linken unterstützt.

Nachfolgend finden Sie alternative Fakten und Analysen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise, einer „Krise“, die bewusst erzeugt wurde, um die Aufmerksamkeit von der Unfähigkeit der Biden-Regierung abzulenken, für kapitalistische Stabilität zu sorgen.

EINE ANTI-IMPERIALISTISCHE PERSPEKTIVE

Die volle Verantwortung für die gefährliche Krise in der Ukraine hat ihren Ursprung in der illegalen Politik der US/EU/NATO „Axis of Domination “ ab 2014. Wie die Black Alliance for Peace berichtete , wurde dies sogar durch Obama zugeschriebene Äußerungen deutlich, dass „die Obama/Biden-Regierung in der zweiten Hälfte des Jahres 2013 bis Februar 2014 antidemokratische rechtsgerichtete Elemente in der Ukraine materiell unterstützt und ermutigt hat, einen ‚Regimewechsel‘ durchzuführen.“ Daher seien die USA tief darin verwickelt, auch in den Staatsstreich im Februar 2014 , der den demokratisch gewählten Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch, stürzte.

Die Putschregierung war mit ukrainischen Ultranationalisten und mit politischen Verbindungen zu buchstäblichen Faschisten wie dem „Rechten Sektor“ und den Asowschen Bataillonen infiziert. Der Putsch stürzte die Ukraine in eine Krise, weil wesentliche Teile der ukrainischen Gesellschaft ihn nicht unterstützten, insbesondere Teile der überwiegend russischsprachigen ukrainischen Bürger in den östlichen Teilen der Nation. Diese ukrainischen Bürger lehnten die Legitimität der Putschregierung ab und begannen, ihre Unterstützung für die Unabhängigkeit von der Neonazi-Regierung zu bekunden, die die Macht übernahm. Die Reaktion des illegalen Putschregimes bestand darin, seine eigenen Bürger als „Terroristen“ zu bezeichnen und die östlichen Teile des Landes militärisch anzugreifen. Mit anderen Worten, sie griffen ihre eigenen Bürger an – ein Verbrechen, das die Obama-Regierung als Vorwand für die US-Subversion in Syrien vorgab.

Das Asow-Bataillon spielte eine wichtige Kampfrolle bei den Angriffen der Putschregierung gegen ukrainische Bürger, die sich dem Putsch widersetzten. Das Asow-Bataillon ist erklärtermaßen „teilweise“ pro-Nazi, wie seine Insignien, Slogans und programmatischen Erklärungen belegen und als solche von mehreren internationalen Überwachungsorganisationen gut dokumentiert sind. Das Asow-Bataillon wurde in die Nationalgarde der Ukraine, die Streitkräfte des ukrainischen Staates, eingegliedert und soll heute Berichten zufolge von US-Spezialeinheiten ausgebildet werden.

Minsker Vereinbarungen. Nach militärischen Niederlagen durch die Völker in der Ostukraine, die sich später von der Putschregierung für unabhängig erklärt hatten, kam es zu einem Abkommen zwischen dem Donbass und der Putschregierung, das als Minsk-II-Abkommen bekannt wurde. Zu den Bedingungen des Abkommens gehörte eine Verpflichtung zu einem Waffenstillstand sowie einer relativen Autonomie für Donbass (Ostukraine). Das Abkommen vermied einen totalen Krieg und sorgte für ein gewisses Maß an „Stabilität“, bis die Biden-Regierung wieder an die Macht kam.

Wieder an der Macht, begannen Biden und die Demokraten, die nun den Mantel der Kriegspartei zurückerobert haben, die ukrainischen Behörden zu ermutigen, das Minsk-II-Abkommen zu ignorieren und die Kontrolle über den Donbass mit Gewalt zurückzuerobern. Noch gefährlicher war, dass die USA und einige europäische Mächte anfingen anzudeuten, dass die Ukraine eingeladen werden könnte, Mitglied der NATO zu werden. Wenn die Ukraine Mitglied der NATO wird, könnte dies die Positionierung einer nuklear bewaffneten NATO direkt an den Grenzen Russlands ermöglichen. Russland ist zu Recht besorgt über dieses Sicherheitsrisiko an seiner Grenze.

SCHWARZE RADIKALISCHE POSITION ZUR UKRAINE

Die NATO ist eine illegitime aggressive Struktur im Dienste des westlichen Imperialismus und verdient keine Unterstützung von afrikanischen/schwarzen und kolonisierten Völkern. Darüber hinaus sollten alle dem Frieden verpflichteten gesellschaftlichen Kräfte die Auflösung der NATO fordern. Die Ukraine-Krise ist ein weiteres Beispiel für die wahnhafte Politik der US-Herrscher, die nicht in der Lage sind, die veränderten Umstände in der heutigen Welt zu akzeptieren, die ihre Fähigkeit einschränken, Völkern und Nationen ihre Interessen ohne Konsequenzen aufzuzwingen.

Als afrikanisches Volk, das in den USA in einen existenziellen Kampf gegen rechte Kräfte verwickelt ist, von den Trump-/Republikaner-Anhängern bis zu den kriegstreibenden neoliberalen Demokraten, die sich beide der globalen „Full Spectrum Dominance“ (weiße Macht) verschrieben haben, wäre dies ein Affront gegen unsere Geschichte und Menschen, um an der Seite des Imperiums und der NATO in diesen Kampf einzutreten.

Black Alliance for Peace – Forderungen

Sofortiger Waffenstillstand Humanitäre Hilfe und Neuansiedlung aller Flüchtlinge und Vertriebenen in der Ukraine und im Donbass Stellen Sie alle Lieferungen von NATO-Waffen in die Ukraine ein und verhandeln Sie über die NATO-Neutralität der Ukraine Vertreibung aller ausländischen weißen Rassisten und Neonazis aus der Ukraine Dass die NATO, eine Struktur zur Förderung der Interessen der weißen Vorherrschaft und des US-Imperiums, aufgelöst wird. Die US-Regierung verzichtet auf ihr Bekenntnis zur Doktrin der globalen „Full Spectrum Dominance“.

Ressourcen:

Vor 2021

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Estland und Lettland sind NATO-Mitgliedsstaaten, die an Russland grenzen. Siehe Karte .

Die US-Propaganda bläst die angeblich 100.000 Soldaten auf, die Russland an der ukrainischen Grenze stationiert hat, spricht aber nicht über die 3,5 Millionen Soldaten, die die NATO in Europa hat .

