Erklärung der United National Antiwar Coalition (UNAC): „USA raus aus der Ukraine!“ Bleibt unser antiimperialistisches Antikriegs-Credo

[Anmerkung des Herausgebers: Die nachstehende Erklärung wurde von Jeff Mackler, Mitglied des UNAC-Verwaltungsausschusses, verfasst und nach Diskussion und Änderung auf der Sitzung des UNAC-Verwaltungsausschusses am 17. März 2022 angenommen.]

USA: Raus jetzt! Hände weg! Selbstbestimmung für die Armen und Unterdrückten der Welt! und Milliarden für menschliche Bedürfnisse, nicht für Krieg! haben ausgereicht, um die zehn Jahre von UNAC als führende Antikriegskoalition der Nation zu definieren.

Und was ist mit der Ukraine heute? Und was ist mit der Rolle der USA? Sind wir in eine neue Ära eingetreten, in der sich das imperialistische Ungetüm USA augenblicklich verwandelt hat und seine blutige Vergangenheit ablehnt, um als Verfechter von Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit vor uns zu stehen? Die Konzernmedien und die überparteilichen Kriegsparteien wollen uns das glauben machen. Ihre Vollgas-Kriegspropaganda reicht von eklatanter Geschichtsfälschung über tägliche Orwell-ähnliche Medienfälschungen bis hin zur Inhaftierung von Wahrheitsverkündern wie dem WikiLeaks-Gründer Julian Assange und dem Verbot des russischen Fernsehens (RT), einschließlich seines renommierten Sendesprechers Chris Hedges.

Wir von der Vereinigten Nationalen Antikriegskoalition (UNAC) geben den imperialistischen Kriegstreibern, die heute über einen Kriegshaushalt von mehr als einer Billion Dollar verfügen, der täglich von den NATO-Verbündeten aufgebläht wird, die um zusätzliche Milliarden Dollar betteln, um Krieg gegen jeden zu führen, den die US-Elite als „Feind“ bezeichnet, keinen Freifahrtschein. Krieg war noch nie so gut für militärische Profite

Die heutige Tragödie in der Ukraine begann im Februar 2014, als faschistische Scharfschützen von den Dächern aus das Feuer auf die Demonstranten auf dem Maidan eröffneten, die sich gegen die Sparmaßnahmen der Regierung von Viktor Janukowitsch versammelt hatten. Die Faschisten töteten 100 Menschen kaltblütig, darunter auch einige ihrer eigenen Leute. Janukowitsch, der gewählte Präsident, wurde sofort von den Medien der ganzen Welt beschuldigt und an den Pranger gestellt, was den politischen Weg für die folgenden Ereignisse ebnete. Er floh um sein Leben.

Faschistischer Putsch mit US-Unterstützung

Es spielte keine Rolle, dass die US-Vertreterin bei der Europäischen Union, Victoria Nuland, versehentlich enthüllt hatte, dass die Attentäter vom Dach der faschistischen Svoboda-Partei und des Rechten Sektors angehörten und nicht Janukowitschs Militär. Die bewaffneten Schläger, die aus der ganzen Ukraine und darüber hinaus angereist waren, um die Maidan-Veranstaltungen zu dominieren – mit US-Senator John McCain, der sich die Bühne mit faschistischen Rednern teilte, und Nuland, die obendrein US-Freundschaftskekse verteilte -, wurden vom Führer der faschistischen Swoboda-Partei, Andriy Parubiy, angeführt. Sie stürmten das ukrainische Parlament, die Rada, untersagten den beiden größten und mehrheitlichen Parteien den Zutritt, erklärten sich selbst zur neuen Regierung und verabschiedeten sofort eine Reihe reaktionärer „Gesetze“, während sie sich selbst zu Leitern wichtiger Ministerien ernannten.

Der Online-Bericht des britischen Nachrichtensenders Channel 4 vom 5. März 2014 brachte die Geschichte gut auf den Punkt: „Der Mann, der sich Putins Aggression als Sekretär des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates entgegenstellt, ist Andriy Parubiy. Er ist für die nationale Sicherheit des Landes zuständig, nachdem er zuvor während der regierungsfeindlichen Proteste in Kiew als [selbsternannter] „Sicherheitskommandant“ fungiert hatte.“ Channel 4 identifizierte Parubiy als Mitglied der faschistischen Svoboda-Partei und als Gründer ihrer pro-nazistischen Vorgängerin, der Sozialen Nationalpartei. Der britische Fernsehsender fuhr in seinem Bericht fort: „Neben Parubiy ist Dmytro Yarosh, der Anführer des Rechten Sektors – einer Gruppe hartgesottener nationalistischer Straßenkämpfer, die sich früher damit brüsteten, zum bewaffneten Kampf für die Befreiung der Ukraine bereit zu sein – als stellvertretender Minister für nationale Sicherheit für die Streitkräfte verantwortlich.“

Weitere Neonaziführer von Svoboda, die in die obersten Ränge der neuen Regierung „gewählt“ wurden, sind der stellvertretende Ministerpräsident Oleksandr Sych, der Umweltminister Andriy Mokhnyk, der Landwirtschaftsminister Ihor Shvaika und der amtierende Generalstaatsanwalt Oleh Makhnitsky. Im Jahr 2016 wurde Parubiy Sprecher des ukrainischen Parlaments.

Die Faschisten an der Macht gingen sofort dazu über, die russische Sprache aus Schulen und öffentlichen Einrichtungen zu verbannen, und befahlen der ukrainischen Armee mit ihren nun formell integrierten faschistischen Asow-, Aidar-, Dnipro- und Tornado-Bataillonen, in den Donbass im Osten zu marschieren, um die Kontrolle über diese weitgehend russischsprachige Bevölkerung zu übernehmen. Mit Billigung der „Regierung“ griffen sie im ganzen Land Demonstranten an, die gegen den Putsch protestierten. In Odessa ermordeten sie 48 Putschisten, indem sie ein Gewerkschaftsgebäude, in dem sie Zuflucht suchten, in Brand steckten und die Überlebenden abschlachteten, die sich gezwungen sahen, von dem brennenden Gebäude zu springen.

Alle linksgerichteten Parteien wurden verboten. Die von der Janukowitsch-Regierung mit Russland ausgehandelten [wirtschaftlichen] Rettungsabkommen zu Bedingungen, die weitaus weniger belastend waren als die von der Europäischen Union angebotenen, wurden widerrufen, und stattdessen wurde ein wirtschaftlich belastendes Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union genehmigt, das die Ukraine weitgehend dem von den USA dominierten Internationalen Währungsfonds unterordnete.

USA ernennen ukrainischen Präsidenten

Dann stellte sich die Frage. Wer würde Janukowitschs Platz einnehmen? Nuland und der US-Botschafter in der Ukraine, Geoffrey Pyatt, trafen diese Entscheidung. In ihren aufgezeichneten Äußerungen nannte Nuland erneut Arsenij Jazenjuk, ein Mitglied der ultra-nationalistischen, antirussischen Formation Vaterland, der harten Rechten. Die Europäer, insbesondere die Deutschen, wollten eine gemäßigtere Figur an der Spitze der Ukraine. Sie bevorzugten Vitaly Klitschko, einen Boxer, der zum Politiker wurde und moderatere Ansichten vertritt als Jazenjuk. Während des gehackten Telefonats platzte Nuland heraus: „Scheiß auf die EU“, und natürlich wurde der von den USA ausgewählte Jazenjuk Ministerpräsident der Ukraine und bildete eine Koalitionsmehrheit mit der faschistischen Swoboda-Partei. Finanzministerin des Putsches war die US-Bürgerin und hochrangige Diplomatin Natalie Jeresko, die am Tag nach dem Putsch die ukrainische Staatsbürgerschaft erhielt. Der Sohn von Joe Biden wurde in den Vorstand des größten ukrainischen Erdgasunternehmens berufen und erhielt ein monatliches Gehalt von 50.000 Dollar.

Die von den USA unterstützte Rumpfregierung erklärte sich selbst zur Regierung des Landes. Nuland erwähnte in ihrem abgehörten Telefongespräch, dass Vizepräsident Joseph Biden, der zu diesem Zeitpunkt für die Ereignisse in der Ukraine zuständig war, den Putschisten den ultimativen „atta boy“ geben würde.

Die USA hatten zuvor den Boden für den Putsch bereitet, indem sie im Laufe der Jahre 5 Milliarden Dollar in die Ukraine gepumpt hatten, um Hunderte von Nichtregierungsorganisationen zu finanzieren, die darauf abzielten, die Ukraine auf die eine oder andere Weise in ihren Einflussbereich zu bringen.

US-Militärstützpunkt wird in der Ukraine eingerichtet

Kurz nach dem Putsch von 2014, im Jahr 2015, errichteten die Putschisten das so genannte International Peacekeeping and Security Center, eine von den USA betriebene Militärbasis im Westen der Ukraine, nahe der polnischen Grenze, die laut New York Times vom 14. März 2022 „seit 2015 eine Drehscheibe für westliche Militärs zur Ausbildung ukrainischer Streitkräfte“ war.

Die Times fügte hinzu: „Truppen aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Polen, Schweden und Dänemark haben dort unter anderem 35.000 Ukrainer im Rahmen eines Projekts namens ‚Operation Einigkeit‘ ausgebildet.“ Das ist die „Operation“, die darauf abzielte, die Westukraine mit der russischsprachigen Bevölkerung im Osten und Süden, die den faschistischen Putsch ablehnte, gewaltsam zu „vereinen“. Zu den von den USA bezahlten Truppen gehörten die heutigen Nachfolger der privatisierten Blackwater-Truppen von Erik Prince, die während des Regimewechsel-Krieges mit „Massenvernichtungswaffen“ im Irak Zivilisten abschlachteten und 1,5 Millionen Iraker töteten. Muss man erwähnen, dass mit Ausnahme Schwedens alle oben genannten Nationen der NATO angehören und die nicht der NATO angehörende Ukraine ausbilden, bewaffnen und finanzieren, damit sie im Namen des US-Marionettenmeisters der NATO Krieg führt?

Desertionen aus der ukrainischen Armee

Hier fügen wir hinzu, dass die offiziellen ukrainischen Armeen im Osten und Süden den Putsch von 2014 ebenfalls ablehnten, da sie den Befehl der Putschregierung befolgten, ihre Waffen gegen die russischsprachige Bevölkerung zu richten. In der Tat desertierten sie nahezu ausnahmslos aus der ukrainischen Armee und schlossen sich der russischen Armee an, ohne dass ein Schuss gefallen wäre. Dasselbe gilt für die mehrheitlich russischsprachige Bevölkerung auf der Krim. Sie stimmte in einem Referendum, dessen Ergebnis praktisch von niemandem angefochten wurde, zu 97 Prozent für den Anschluss an Russland. Die Wahlbeteiligung lag bei 87 Prozent.

Der Artikel in der Times vom 14. März 2022 schließt mit den Worten: „Aber die westlichen Nationen zogen ihre Truppen vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ab. Seitdem wird der Stützpunkt von der Ukraine genutzt, um Tausende von Ausländern [aus 28 Nationen] auszubilden und zu organisieren, die in das Land gekommen sind und sich freiwillig gemeldet haben, um bei der Verteidigung des Landes zu helfen.“ Dieser einzige Absatz entzieht sich fast einer rationalen Erklärung, es sei denn, es handelt sich um die Erklärung der Times für die sofortige Umwandlung einer geheimen US/NATO-Militärbasis auf ukrainischem Gebiet in eine ausschließlich von der Ukraine betriebene Basis, die der Ausbildung der ukrainischen Version der Dschihad-Terroristen des Nahen Ostens dient. Zweifelsohne ähneln diese plötzlich entdeckten „ausländischen Kämpfer“, die zur Verteidigung der „Freiheit der Ukraine“ herbeiströmen, jenen dschihadistischen Mördern, die von den US/NATO/Golfstaaten-Monarchien bewaffnet, ausgebildet, finanziert und eingesetzt wurden, um die syrische Regierung in jenem zehnjährigen gescheiterten US-Regimewechselkrieg zu stürzen. 500.000 Syrer starben in diesem US-Horror. Allem Anschein nach stammen die heutigen ukrainischen „Freiheitskämpfer“ aus den Reihen der wachsenden faschistischen und rechtsextremen Fanatiker in Europa. Die Ukraine ist zu ihrem zentralen Ziel geworden.

Imperialistische Vernebelung

Von 2015 bis kurz vor der russischen Invasion, also seit sieben Jahren, haben die USA und die NATO-Streitkräfte innerhalb der Ukraine den Krieg der Putschregierung gegen die russischsprachige Bevölkerung bewaffnet, ausgebildet und finanziert. Dieser Krieg hat im Donbass etwa 14.000 Menschen, zumeist Zivilisten, getötet. Dass die Opfer an den Pranger gestellt werden, weil sie ihr Leben verteidigt und um russische Hilfe gebeten haben, stellt eine weitere Zerrüttung grundlegender Menschen- und demokratischer Rechte dar, ganz zu schweigen von dem Recht eines unterdrückten Volkes auf Selbstbestimmung, d. h. auf Freiheit von der Vernichtung durch die von den USA eingesetzte faschistische Putschregierung.

Die Minsker Protokolle

In den letzten acht Jahren, vor der russischen Invasion herrschte in der Donbass-Region ein ständiger Kriegszustand, wobei die US-Regierung die unablässigen Angriffe der wiederaufgebauten und ständig verstärkten ukrainischen Armee unterstützte – angeführt von faschistischen Truppen, die formell in die ukrainische Armee integriert wurden.

Die ersten Jahre nach dem Staatsstreich waren von einer Reihe von Verhandlungen geprägt, die als Minsker Protokolle bezeichnet werden. Sie wurden am 5. September 2014 und am 12. Februar 2015 nach Verhandlungen zwischen der ukrainischen Putschregierung, Russland, Deutschland und Frankreich unterzeichnet und zielten angeblich darauf ab, das Blutvergießen durch einen Waffenstillstand, den Abzug schwerer Waffen von den Frontlinien, die Freilassung von Kriegsgefangenen und eine ukrainische Verfassungsreform, die bestimmten Gebieten im Donbass die Selbstverwaltung einräumt, zu stoppen. In der Praxis wurde keines dieser Minsker Protokolle umgesetzt, da die ukrainische Armee mit ihren unaufhörlichen Vorstößen in die Donbass-Region auf Unterwerfung und Eroberung abzielte, anstatt eine Verhandlungslösung anzustreben. Etwa 100 „Waffenstillstands“-Vereinbarungen wurden wiederholt gebrochen. Die ukrainische Regierung weigerte sich, die in Minsk vorgeschlagenen Wahlen in Luhansk und Donezk durchzuführen. Der Kern der Minsker Vereinbarungen, die durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrats gebilligt wurden, bestand darin, die territoriale Integrität der Ukraine durch einen Föderalisierungsprozess zu bewahren, in dem die abtrünnigen Republiken im Austausch für ihre lokale Autonomie zurückkehren sollten. Letzteres bedeutete, dass die Ressourcen eines föderalen Donbass, insbesondere die riesigen fossilen Brennstoffreserven und der Zugang zu Pipelines, wie bisher unter der Kontrolle der lokalen/regionalen Regierungen stehen würden – ein Vorschlag, den der US-Imperialismus rundweg ablehnte.

Russischsprachige ukrainische Flüchtlinge fliehen nach Russland

Heute wird mit keinem Wort erwähnt, dass 800.00 russischsprachige Ukrainer während der Herrschaft der Todesschwadronen der Putschregierung nach Russland geflohen sind und weitere 70.000 in den letzten Wochen. Wir hören zwar Berichte über Ukrainer, die angesichts der russischen Intervention nach Westen fliehen, aber nicht über die Ausgrenzung von Ukrainern afrikanischer und nahöstlicher Herkunft durch die Putschregierung, die angesichts der rassistischen, weißen Vormachtpolitik der NATO-Verbündeten, die sich weigern, Einwanderer aufzunehmen, „die nicht so aussehen wie wir“, ans Ende der Schlange geschoben wurden.

Willkommen in der Umarmung der imperialistischen Kriegsmaschinerie

Um die Gunst des US-imperialistischen Establishments zu erlangen, muss man heute sowohl die russische Regierung von Wladimir Putin anprangern als auch den „demokratischen“ US-geführten imperialen NATO-Kriegspakt begrüßen. Wir von UNAC lehnen diese Einladung ab. Unabhängig von unseren unterschiedlichen Einschätzungen der Putin-Regierung, und davon gibt es viele, lehnen wir es ab, die Menschen im Donbass dafür zu verurteilen, dass sie um russische Hilfe bitten. Wir lehnen es ab, den Widerstand Russlands und der russischsprachigen Bevölkerung des Donbass gegen den von den USA angezettelten faschistischen Staatsstreich und dessen Aufrechterhaltung durch die USA und die NATO zu verurteilen. Wir lehnen es ab, die Expansion der NATO in die Ukraine und ihre Aussicht auf die Aufstellung von Atomwaffen entlang der 1500 Meilen langen Grenze Russlands zu dulden. Die Tatsache, dass 27 Millionen Russen im Kampf gegen Hitlers faschistische Invasion im Zweiten Weltkrieg starben, ist nicht aus dem russischen Volksbewusstsein getilgt worden.

Und wir lehnen es ab, uns den fast ohrenbetäubenden, parteiübergreifenden Kriegsschreien anzuschließen, die täglich von praktisch jedem US-Unternehmen, jedem militärischen Auftragnehmer, jedem Öl-Giganten, jedem großen Medienunternehmen und jedem Politiker geäußert werden, um einen Krieg in der Ukraine ohne Zögern zu führen. Wenn es in den USA eine Debatte über den Krieg zwischen den Konzernparteien gibt, dann darüber, ob man einen Atomkrieg riskieren soll, indem die USA eine „Flugverbotszone“ einrichten, in der US-Flugzeuge und -Raketen eingesetzt werden, um die russischen anzugreifen – das wäre ein Weltuntergangsszenario, wenn es je eines gegeben hätte.

Die Geschichte der US-Ölkriege

Dieselben US-Ölmonopole, in deren Namen die US-Regierung heute Krieg gegen den Iran, Venezuela, Syrien, Libyen, Bolivien und darüber hinaus führt, waren in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten maßgeblich an den monströsen Kriegen beteiligt, die Millionen Menschen töteten und den Planeten vergewaltigten. Mehr als vier Millionen Menschen wurden von der US-Kriegsmaschinerie in Vietnam, Laos und Kambodscha abgeschlachtet; 400.000 in Guatemala durch von den USA ausgebildete Todesschwadronen; 50.000 wurden von der von den USA unterstützten Diktatur Batistas in Kuba abgeschlachtet; 80.000 wurden von Somozas Diktatur in Nicaragua ermordet; 60.000 von Pinochets chilenischen Todesschwadronen und Zehntausende mehr in Argentinien, Panama, Haiti, Kolumbien, der Dominikanischen Republik und Brasilien – allesamt von den USA unterstützte und/oder installierte Diktaturen. Die Liste der Gräueltaten der USA in der Neuzeit nimmt kein Ende: 1,5 Millionen Menschen wurden im Irak ermordet; zwei Millionen mehr im von den USA inszenierten Irak-Iran-Krieg von 1980-88, der darauf abzielte, die konkurrenzfähigen Ölvorkommen beider Länder zu vernichten; Zehntausende im von den USA unterstützten ägyptischen Al-Sisi-Putsch; eine Million in Afghanistan und heute Millionen, die im von den USA unterstützten saudi-arabischen Völkermord im Jemen umkommen.

Beispiellose Ausplünderung

Heute haben die US-amerikanischen Plünderer mit ihrem Plan, die weltweit größten Märkte für fossile Brennstoffe – Westeuropa und darüber hinaus – zu monopolisieren, indem sie billiges russisches Öl und Gas, das direkt durch die unterseeische Nord-Stream-2-Pipeline geleitet werden sollte, ausschalten, ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Der US-Plan, der den widerstrebenden deutschen und französischen Verantwortlichen aufgezwungen wurde, sieht vor, die bestehenden russischen Pipelines und Nord Stream 2 zu schließen und durch teures, in den USA gefördertes Flüssiggas zu ersetzen. Die von den USA unterstützte militärische Eroberung der Ost- und Südukraine durch die Putschregierung wurde als Voraussetzung für die Vollendung dieses kaum verhüllten und neuesten US-Krieges um fossile Brennstoffe gesehen – eine Konfrontation ersten Ranges zu einer Zeit, in der die fortgesetzte, wenn nicht gar erweiterte Nutzung dieser tödlichen Ressource den Untergang für die gesamte Menschheit bedeutet.

Die antiimperialistische Politik der UNAC

– Wir lehnen es ab, dass die imperiale Propaganda einen von den USA unterstützten faschistischen Putsch in einen Volksaufstand verwandelt.

– Wir lehnen die von den Konzernmedien geschürte Fantasie eines von wohlwollenden Absichten angetriebenen US-Imperialismus ab.

Wir fordern:

USA raus jetzt! Hände weg von der Ukraine!

Schafft die NATO ab!

Nein zu den atomkriegsgefährdenden Flugverbotszonen der USA/NATO über der Ukraine!

Nein zu US-Sanktionskriegen gegen Russland und 39 andere Nationen!

Selbstbestimmung für die Menschen im Donbass!

Nein zu von den USA unterstützten faschistischen Putschen!

Nein zu den US-Ölkriegen überall!

Milliarden Dollar für menschliche Bedürfnisse; keinen Cent für Krieg!

Für einen schnellen Übergang zu einem sicheren, sauberen, von fossilen Brennstoffen freien Weltenergiesystem, das hochwertige Arbeitsplätze und Sicherheit für alle garantiert!

Schließt alle Militärbasen auf der ganzen Welt, angefangen mit den 1.100 US-Basen in 110 Ländern, gefolgt von Russlands sieben Basen und Chinas einziger Basis in Dschibuti!

Frieden jetzt!

