In einem Interview mit TV 247 erklärte Rousseff, dass die Logik der unipolaren Welt (unter der Hegemonie der USA) vorbei sei und dass Russland angesichts dieses Konflikts keine andere Wahl habe, als sich Gehör zu verschaffen, aber jetzt sei die Zeit gekommen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren .

Sie bemerkte, dass das Genie der Diplomatie darin bestehe, keine Seite als Verlierer dastehen zu lassen.

„Der Staatsstreich 2014 in der Ukraine und die Erweiterung der NATO seien der Grund für den Krieg“, sagte die ehemalige Präsidentin Brasiliens.

Sie erinnerte daran, dass die Ukraine Opfer eines Putsches unter der Führung der US-Regierung von Barack Obama war, in einem der ersten erfolgreichen Fälle hybrider Kriegsführung.

Leider, sagte sie, habe der gleiche Prozess der hybriden Kriegsführung auch in Brasilien stattgefunden und 2016 sei ihre Regierung gestürzt worden und eine beispiellose institutionelle Krise im Land sei in Bewegung gesetzt worden.

Abschließend sagte Rousseff, dass eine multipolare Welt für Brasilien sehr positiv sein werde, besonders wenn Luiz Inacio Lula Da Silva (Favorit in den Umfragen für die Parlamentswahlen im Oktober) zum Präsidenten gewählt wird.

In Bezug auf den Kriegskonflikt in der Ukraine bedauerte Lula auf Twitter, dass Länder ihre Probleme im 21. Jahrhundert weiterhin auf dem Schlachtfeld statt am Verhandlungstisch lösen, und forderte den Dialog zur Lösung der Krise.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related