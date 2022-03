Am 4. April 2014

Gregor Gysi über ukrainische Faschisten

https://www.youtube.com/watch?v=sgKpFwpvDEc

Am 25. Februar 2022

Gregor Gysi: „Russlands Argumente von Genozid und Entnazifizierung völliger Blödsinn“.

https://www.youtube.com/watch?v=95OV1DVfUZ8

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related