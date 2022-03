Mélenchon ist der linke Kandidat mit den größten Chancen für die Präsidentschaftswahlen in Frankreich

Mélenchon schlägt eine konstituierende Versammlung vor, und eine internationale Blockfreiheit. Dies sei sehr wichtig in einem Europa mit einer Schwäche der Linken und dem Aufstieg der extremen Rechten. Die Präsidentschaftswahlen finden am 10. April statt.

Der Ukraine-Krieg hat die Kluft zwischen den verschiedenen linken Kandidaten noch deutlicher sichtbar gemacht.

Mélenchon wird als „Putin-Versteher“ eingestuft, weil er Waffenlieferungen an die Ukraine als ein „Kriegstreiberei“ verurteilt. Mélenchon, schlägt als Kandidat von France Insoumise eine OSZE-Konferenz vor, um u.a. auch über die Sicherheitsinteressen von Russland zu verhandeln.

Mélenchon erklärt, dass Frankreich weder die USA noch Russland unterstützen sollte, um eine vermittelnde Rolle in Konflikt um die Ukraine einzunehmen.

