Die schockierenden Momente, die sie auf der Flucht vor den Schrecken des Krieges erlebt haben, wurden jetzt von ethnische Griechen beschrieben, die ursprünglich aus Sartana am Stadtrand von Mariupol in der Ostukraine stammen.

Die Flüchtlinge aus Sartana befinden sich seit einer Woche in Aufnahmeeinrichtungen der Stadt Zografou in Athen und ihre Kinder sind bereits eingeschult.

Als ein Flüchtling auf Griechisch mit einem erkennbaren ukrainischen Akzent über ihre Flucht aus Mariupol durch einen Korridor sprach, sagte er gegenüber OPEN TV : „Ich erinnere mich, dass ukrainische Soldaten uns aufhielten und bedrohten, als wir Mariupol verließen.“

„Nach all dem versuchten russische Soldaten in Panzern, uns zu beruhigen“, fügte sie hinzu.

An anderer Stelle beschrieb ein Lehrer die erschütternde Erfahrung, mit dem Konvoi zu fahren, der durch Explosionen und ein Kriegsgebiet unterwegs war.

Ein anderer griechischer Flüchtling sagte auf Russisch: „Ich fühle mich [in Griechenland] sicherer als in der Ukraine, aber es ist schwer, weil es ein anderes Land ist, andere Menschen.“

Der Bericht der Frau, vom ukrainischen Militär angegriffen worden zu sein, stimmt mit dem eines anderen ethnischen Griechen aus Mariupol überein, der sagte, er könne der belagerten Stadt nicht entkommen, weil er vom neonazistischen Asow-Bataillon getötet werden würde.

Ende Februar, als russische Truppen Mariupol belagerten, in dem mehr als 120.000 ethnische Griechen leben, und die umliegenden Dörfer, einschließlich Sartana, sprach SKAI News mit Herrn Kiouranas, der in der Stadt lebt, und beschrieb die ukrainischen „Faschisten“.

Auf die Frage von SKAI News, ob er vorhabe, die Stadt zu verlassen, antwortete Kiouranas: „Wie kann ich gehen? Wenn Sie versuchen zu gehen, laufen Sie Gefahr, auf eine Patrouille der ukrainischen Faschisten, das Asowsche Bataillon, zu stoßen.“

„Sie würden mich umbringen und sind für alles verantwortlich“, fügte er hinzu.

Anfang dieses Monats fragte ein Korrespondent eines russischen Senders einen Zivilisten: „Können Sie als Griechen von Sartana Ihren Landsleuten in Griechenland etwas sagen?“

Die Griechen von Sartana antworteten: „Niemand bringt hier jemanden um. Die Russen töten niemanden. Hier schießt niemand auf Zivilisten.

„Sobald die Russen hierher kamen, haben sie uns sofort Hilfe gebracht. Gerade jetzt, unmittelbar nachdem die Schießerei aufgehört hat.

„Jetzt fragt uns niemand mehr, ob Sie Ukrainer oder Grieche sind, nach Ihrer Herkunft, welche Sprache Sie sprechen. Die Russen diskriminieren nicht.

„Während die Ukrainer es taten, zwangen sie uns, nur Ukrainisch zu sprechen, obwohl ich es überhaupt nicht kann.“

Das in Mariupol stationierte Azov-Bataillon, eine Neonazi-Einheit der Ukrainischen Republikanischen Garde, die dem Innenministerium untersteht, war in Mariupol stationiert und diskriminierte, verfolgte und folterte nicht-ukrainischsprachige Personen, darunter auch Griechen.

Nur wenige Tage bevor russische Truppen in die Ukraine einmarschierten, tötete das Asowsche Bataillon einen ethnischen Griechen und erschoss zwei weitere, nur weil er Russisch sprach.

Ein UN-Bericht aus dem Jahr 2016 stellte fest, dass:

„In Shyrokyne, einem Schlüsselort in der ‚Grauzone‘ zwischen der von der Regierung kontrollierten Stadt Mariupol und der von den bewaffneten Gruppen kontrollierten Stadt Novoazovsk, dokumentierte das OHCHR die umfangreiche Nutzung ziviler Gebäude und Standorte durch das ukrainische Militär und das Asowsche Regiment, und Plünderung von zivilem Eigentum, was zu Vertreibungen führt.“

Die Vereinten Nationen stellten in einem anderen Bericht fest, dass es im Donbass (Gebiete, die von von Russland unterstützten Separatisten in der Ostukraine kontrolliert werden) zwischen dem 1. Februar und dem 31. Juli 2021 im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum einen Anstieg der Opferzahlen um 51 % gab.

Dies entfiel auf 62 getötete und verwundete Zivilisten. 81% der Zivilisten starben durch ukrainischen Beschuss, einschließlich des Asowschen Bataillons.

An anderer Stelle sagte Sergiy Orlov, der stellvertretende Bürgermeister von Mariupol, dass 80-90 % der Stadt durch Beschuss zerstört worden seien und dass die Menschen „Wasser aus Pfützen trinken“.

„Seit 11 Tagen versuchen wir, humanitäre Hilfe zu leisten“, sagte Orlov. „Unsere letzte humanitäre Kolonne ist seit vier Tagen unterwegs, und die Russen lassen sie nicht nach Mariupol.

„Es gibt Busse. Wir sind bereit, täglich 3.000 Menschen zu evakuieren. Sie lassen uns aber nicht.

„Was ist die Lösung? Geben Sie uns die Chance, humanitäre Hilfe zu bringen und alle zu evakuieren, die gehen wollen. Wir sind bereit, es zu tun. Sie sind nicht bereit, es uns zu geben.“

Bewohner, denen es gelungen ist zu fliehen, sagten, die kritischste Situation sei westlich des Flusses, der die Stadt teilt.

Es gibt kein Essen, kein Wasser, die Menschen sind völlig von der Zivilisation abgeschnitten“, sagte ein Mann. „Sie haben keine Chance, nach Berdjansk evakuiert zu werden“, einem nahe gelegenen Dorf, das die Vertriebenen zu erreichen versuchen.

