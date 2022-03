Diether Dehm: Naziterror in der Ukraine – Fake oder Fakt?

Mit seinen Nazi-Todesschwadronen, Granaten und Scharfschützen hatte das Pentagon 7 Jahre gereizt, provoziert und eskaliert. Mit tausenden Mordopfern. Und damit wohl eine Falle gestellt, in die Wladimir Putin – einmal nicht berechnend, sondern berechnet – hineingelaufen ist. Nun verliert er auch noch den Kampf um die Tränen. Zumal Aufklärung und Kommunikation noch nie Trumpfkarten des Kreml waren.

Wenn darob jetzt das frohlockende Gegluckse aus „unseren“ Nachrichtenredaktionen ohrenbetäubend widerhallt, wie in einer Tropfsteinhöhle, sollten wir dennoch ein paar Fakten nicht dem Menschheitsfeind NATO verschweigen helfen (auch wenn wir AntiimperialistInnen grade mal wieder eine Meinungsschlacht verlieren).

Denn: diese Naziregimenter Asow, Ajdar, rechter Sektor, Alpha u.ä sind leider keine Geisterarmeen und keine Hirngespinste des Kreml. Sie werden vom faschistischen Oligarchen Kolomojskij finanziert, gehören seit 6 Jahren zum Innenministerium, trimmen Kindersoldaten und verüben laut UN und OSZE Massenmorde, Folterungen, Vergewaltigungen und Entführungen gegen GewerkschafterInnen, Prorussen und Linke (nachdem sie deren Büros jahrelang verwüstet hatten). Exponierter Nazi-Sympatisant hierzulande ist der ukrainische Botschafter Melnyk, der gelegentlich Blumen am Münchner Grab des SS-Fanatikers Bandera niederlegt (was die Bundesregierung zwar kritisiert, aber auch entschuldigt, weil dies ja „zum erheblichen Anteil nur Kollaboration mit deutschen Besatzungstruppen gewesen“ sei).

Die faschistischen Bataillone in der Ukraine haben ausserdem die Spezialaufgabe, Zivilisten am Fliehen zu hindern, andersdenkende Ukrainer zu meucheln, um die Screenshots der russischen Armee anzulasten. Vorzugsweise schiessen diese Nazis aus Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten auf Russen. Ihre Attilierie postieren sie gerne auf zivilen Balkonen und Wohnungsdächern. Mit dem Doppeleffekt, russisches Gegenfeuer auf deren menschliche Schutzschilder zu hemmen oder Aufnahmen davon westlichen Redaktionen zu mailen. Und die medialen Menschenrechtsheuchler*innen in Hamburg und Berlin meucheln mit! Überall, wo sie Nazis-Propagandabilder unhinterfragt posten! Und wo sie gleichzeitig Fotos von Massengräbern ermordeter OstukrainerInnen als „Kreml-Fake-News“ verniedlichen.

Deutsche Medien spielen fast nur noch in die Karten des Pentagon und gegen europäische Wirtschaftsinteressen. Der von den Nazimilizen angestrebte jahrelange Guerrilakampf „Russen-gegen-EU“, würde auch die deutsche Wirtschaft ruinieren und nur US-Milliardären nützen!

Dazu bekamen die ukrainischen Faschisten vom Pentagon noch einen andern Specialjob zugedacht: die brandgefährlichen Biolabore in der Westukraine (welche das chinesische Aussenministerium jüngst mit 26 beziffert hat) sollen zur „Trumpfkarte einer Politik der verbrannten Erde der Asow-Bataillone werden“ (UZ, 18.3.22; S.13). Wer mehr über den chemischen und biologischen Terrorismus aus Washington erfahren will, google nach dem US-Kongressabgeordneten Tulsie Gabbard oder dem Buch „The Pentagon Bio-Weapons“ von der bulgarischen Journalistin Dilyana Gaytandzhieva. Denn es wird keinen Frieden geben, wenn die Macht gefälschter Tränen-Bilder erst nach dem Krieg auffliegt – wie erst nach Jugoslawien, Irak, Lybien usw.

