Am Sonntag wurde das Kiewer Einkaufszentrum „Retroville“ mit russischen Hochpräzisionswaffen beschossen. Die Bilder des verheerenden Einschlags sorgen für einen Schock in westlichen Medien. Im Internet kursierende Foto- und Videobeweise zeigen dagegen, dass die ukrainische Armee das Zentrum als Stützpunkt und Waffendepot nutzte.

Am späten Sonntagabend wurde das Einkaufszentrum „Retroville“ im Kiewer Podolski-Bezirk mit russischen Hochpräzisionswaffen beschossen. Es kam zu starken Bränden, Rettungs- und Bergungskräfte waren im Einsatz. Am frühen Morgen filmten die westlichen Medien die Folgen des Angriffs und posteten sie auf sozialen Medien. Der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrej Melnyk leitete ein Video des Bild-Journalisten Paul Ronzheimer weiter und schrieb dazu: „Das ist mein Bezirk von Kyjiw! Ihr russische Mistkerle werdet dafür bitter bezahlen“

Hier weiterlesen und sehen: https://rtde.site/europa/134290-bilder-im-internet-von-russland-beschossene-einkaufszentrum-kiew-militaerisches-ziel/

