Was wird der geografische Schlussstand des Krieges in der Ukraine sein? (Moon of Alabama)

Der ukrainische Nationale Sicherheitsberater hat in einem Schreiben an das Weiße Haus und die CIA um Geld zur Unterstützung eines Aufstands in den von Russland gehaltenen Gebieten gebeten:

In dem auf den 6. März datierten Dokument werden die USA gebeten, „zusätzliche Mittel für die Organisation der Widerstandsbewegung und der freiwilligen Formationen der territorialen Gemeinschaften in der gesamten Ukraine bereitzustellen.“

Das Weiße Haus und die ukrainische Botschaft leugnen vehement, dass das Schreiben echt ist. Ich glaube jedoch nicht, dass er gefälscht ist. Es sollte nur nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Die CIA bildet seit 2015 „Widerstands“-Milizen in der Ukraine aus. Neue Gelder für mehr davon zu fordern, ist nur natürlich.

Die USA werden über die CIA einen Widerstand in der Ukraine finanzieren, so wie sie es in Syrien getan haben und so wie sie es von 1949 bis in die frühen 1950er Jahre getan haben, als der von den USA finanzierte antisowjetische Aufstand in der Ukraine im Elend endete.

Aber Widerstand gegen wen?

Die Prämisse scheint zu sein, dass Russland die Ukraine besetzen will.

Das geht aus einem englischsprachigen Interview hervor, das der türkische Staatssender TRT mit Witali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew, führte. Klitschko wirft Russland vor, die UdSSR wiederherstellen zu wollen. Er lehnt jegliche Friedensverhandlungen ab und will, dass die Ukraine weiter kämpft.

Nach dem Interview wies der Historiker Gilbert Doctorow darauf hin, dass es Russland war, das als erstes die UdSSR verließ, um die Finanzierung der Randgebiete auf Kosten des Zentrums zu beenden, und dass niemand diese Situation wiederherstellen will.

Wie Putin selbst sagte:

Wer die Sowjetunion nicht vermisst, hat kein Herz. Wer sie zurückhaben will, hat kein Hirn.

Russland hat begrenzte Ziele in der Ukraine und wird den Krieg beenden und den größten Teil der Ukraine verlassen, wenn diese Ziele entweder durch Verhandlungen oder mit anderen Mitteln erreicht sind. Es ist die Ukraine, die die Kosten dafür zu tragen haben wird.

Aber Zelenski, Klitschko und die US-Oberen wollen das nicht so sehen. Die USA wollen Russland in der Ukraine halten, um es bis auf den letzten Ukrainer zu bekämpfen und ihm so zu schaden.

Die Washington Post schreibt, dass es auf ukrainischer Seite offenbar keinen Drang gibt, über irgendetwas zu verhandeln:

Die Aussichten auf eine kurzfristige Einigung sehen düster aus, sagen Diplomaten, aber gemischte Signale von Zelensky darüber, wie nah er an einer Einigung ist, haben die Besorgnis über den Verlauf der Verhandlungen nur noch verstärkt.

…

„Ich bin zum Dialog bereit; wir sind nicht zur Kapitulation bereit“, sagte Zelensky Anfang der Woche gegenüber ABC News, während er versprach, den Kampf gegen Russland so lange wie nötig fortzusetzen.

Zelensky wiederholte diese Botschaft am Dienstag in noch schärferem Ton, als die Premierminister Polens, der Tschechischen Republik und Sloweniens nach Kiew reisten, um ihn in einem riskanten Kriegsbesuch zu treffen. „Er zeigte sehr wenig Interesse an einer Verhandlungslösung und sagte, die Ukraine müsse weiterkämpfen, bis Putin seine Forderungen ändere“, sagte ein mit den Gesprächen vertrauter Diplomat, der wie andere unter der Bedingung der Anonymität sprach, um über sensible Treffen zu sprechen.

Die USA scheinen mit dieser Haltung zufrieden zu sein, und der Außenminister will den Krieg sogar ausweiten:

„Von unserer Seite gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Ukrainer um Frieden bitten. Sie wollen kämpfen“, sagte ein hoher US-Beamter.

Zelensky wird jedes Friedensabkommen seinem eigenen Volk verkaufen müssen – eine schwierige Aufgabe, wenn er gezwungen ist, zu viel zuzugeben. In Kriegszeiten war er ein äußerst beliebter Präsident, aber in Friedenszeiten war er unpopulär. Und die Bestrebungen der Ukraine, sich nach Westen zu orientieren, wurden durch den Angriff Russlands nur noch verstärkt.

…

Jede mögliche Vereinbarung erfordert auch die Zustimmung des Westens, der im Gegenzug für den Abzug der russischen Streitkräfte die Sanktionen gegen Moskau aufheben muss.

Doch Außenminister Antony Blinken sagte am Mittwoch, dass ein einfacher Truppenabzug möglicherweise nicht den US-Standard für die Aufhebung von Sanktionen erfüllt. Die Vereinigten Staaten „wollen sicherstellen, dass alles, was getan wird, unumkehrbar ist, dass dies nicht wieder passieren kann, dass Russland nicht in einem oder zwei oder drei Jahren wieder genau das Gleiche tut wie jetzt“.

Die einzige Möglichkeit, diesen Endzustand zu erreichen, ist die völlige Zerschlagung Russlands. Das könnte tatsächlich das sein, was Blinken im Sinn hat. Welche Pläne hat er, um dies zu verwirklichen?

Als zu meiner völligen Überraschung der Krieg zur Entwaffnung der Ukraine begann, fragte ich , was Russland als geografischen Endzustand des Krieges anstrebt:

Es ist schwer zu erkennen, was der geplante Endzustand dieser Operation ist. Wo wird sie enden?

Wenn ich mir diese Karte ansehe, glaube ich, dass der vorteilhafteste Endzustand für Russland die Schaffung eines neuen unabhängigen Staates wäre, nennen wir ihn Noworossija, auf dem Gebiet östlich des Dnepr und entlang der Küste im Süden, das mehrheitlich von Russen bewohnt wird und 1922 von Lenin der Ukraine angegliedert wurde. Dieser Staat wäre politisch, kulturell und militärisch mit Russland verbündet.

Dadurch würde der ukrainische Zugang zum Schwarzen Meer unterbrochen und eine Landbrücke zum abtrünnigen moldawischen Transnistrien geschaffen, das unter russischem Schutz steht.

Der Rest der Ukraine wäre ein auf das Land beschränkter, überwiegend landwirtschaftlich geprägter Staat, der entwaffnet und zu arm wäre, um in absehbarer Zeit zu einer neuen Bedrohung für Russland zu werden. Politisch würde sie von Faschisten aus Galizien beherrscht, die dann zu einem großen Problem für die Europäische Union würden.

Noworossija wurde von Putin am 17. April 2014 während einer langen Fragerunde im russischen Fernsehen erwähnt. Die Frage bezog sich auf die Föderalisierung der Ukraine vor den Neuwahlen in der Ukraine, die sich gerade im Umbruch befindet.

Putin antwortete:

Was die Frage betrifft, was zuerst kommen sollte: ein Verfassungsreferendum, gefolgt von Wahlen, oder zuerst Wahlen, um die Situation zu stabilisieren, und dann ein Referendum. Die entscheidende Frage ist, wie die legitimen Rechte und Interessen der ethnischen Russen und russischsprachigen Bevölkerung im Südosten der Ukraine gewährleistet werden können. Ich möchte Sie daran erinnern, dass das, was in der Zarenzeit Noworossija (Neurussland) genannt wurde – Charkow, Lugansk, Donezk, Cherson, Nikolajew und Odessa – damals nicht zur Ukraine gehörte. Diese Gebiete wurden der Ukraine in den 1920er Jahren von der Sowjetregierung zugesprochen. Warum das so ist? Wer weiß das schon. Sie wurden von Potjomkin und Katharina der Großen in einer Reihe von wohlbekannten Kriegen erobert. Das Zentrum dieses Gebiets war Noworossijsk, weshalb die Region auch Noworossija genannt wird. Russland hat diese Gebiete aus verschiedenen Gründen verloren, aber die Menschen sind geblieben.

Damals drohte Putin nicht damit, Noworossija einzunehmen, sondern forderte volle Rechte für die Bevölkerung:

Heute leben sie in der Ukraine, und sie sollten vollwertige Bürger ihres Landes sein. Genau darum geht es hier. Es geht nicht darum, ob nach dem Referendum über Dezentralisierung oder Föderalisierung Wahlen stattfinden oder ob die Wahlen stattfinden, bevor die Staatsstruktur geändert wird. Es geht vor allem darum, diesen Menschen Garantien zu geben. Unsere Aufgabe ist es, eine Lösung in der Ukraine zu erleichtern und dafür zu sorgen, dass es Garantien gibt. Die Menschen aus der Südostukraine werden Sie, werden uns und die derzeitigen Behörden in Kiew fragen: „Gut, die Wahlen finden am 25. Mai statt, aber wollt ihr, dass wir ihr Ergebnis anerkennen? Schon am nächsten Tag werden Sie Ihre Versprechen vergessen und neue Oligarchen nach Donezk, Charkow, Lugansk usw. schicken. Was ist mit den Garantien? Wir brauchen Antworten.“ Ich hoffe, dass wir eine Antwort finden werden.

Damals wurde keine Antwort gefunden, und Kiew hat diese russischen Menschen seitdem stark diskriminiert.

Noworossija umfasst ungefähr die roten und gelben Gebiete auf der obigen Karte. Es umfasst auch die wertvollen, von der Sowjetunion entwickelten Eisenerzminen und Fabriken von Kryvyi Rih westlich des Dnjepr.

Zwei professionelle Rußlandexperten stimmen nun mit meiner obigen Vorhersage überein, haben aber etwas andere Grenzen gewählt als ich ursprünglich vorgeschlagen hatte:

In seinem jüngsten Beitrag schreibt der kanadische Russland-Spezialist Patrick Armstrong:

Ich glaube immer noch nicht, dass [Russland die Ukraine in Besitz nehmen will] – ich glaube, dass Moskau eine neutrale und entnazifizierte Ukraine will, die einen Puffer zwischen ihm und der NATO darstellt. Ich bin auch zu der Überzeugung gelangt, dass Noworossija, mehr oder weniger in seinen historischen Grenzen, wie sie von Katherine bei der Rückeroberung von den Osmanen festgelegt wurden, unabhängig sein wird. Die Chance, dass es Teil der Ukraine bleibt, ist wahrscheinlich vorbei. Wie ich 2014 schrieb: „Kurz gesagt, der Westen hat die Ukraine kaputt gemacht, jetzt gehört sie ihm. Oder, genauer gesagt, ihm gehört der Teil, den Moskau nicht will. Und welcher Teil das ist, kann Moskau selbst entscheiden. Moskau wählt jetzt.

In einem neuen Artikel über die bevorstehende Aufteilung der Ukraine stimmt Gilbert Doctorow zu:

Ich bestreite nicht, dass ein ukrainischer Aufstand eine plausible nächste Phase des Krieges ist, insbesondere angesichts der irrationalen Haltung zu „Kompromissen“, die wir in Klitschkos Interview sehen. Für den Kreml gibt es jedoch offensichtliche Möglichkeiten zu reagieren, um die Risiken für sich selbst zu begrenzen. Zunächst einmal kann er die Drohung wahr machen, die Putin vor Beginn des Krieges ausgesprochen hat: die Ukraine ihrer Staatlichkeit zu berauben. Nicht vollständig, aber in der Form, wie sie seit 1991 besteht. Das bedeutet, die Ukraine zu teilen, die Gebiete westlich von Kiew und dem Dnjepr auszugliedern und einen Rumpfstaat zu bilden, dessen Hauptstadt logischerweise in Lwiw, nahe der polnischen Grenze, liegt.

Um es in der Sprache der Bankenwelt auszudrücken, würde Russland auf diese Weise eine „bad bank“ schaffen, die die giftigen Vermögenswerte des ukrainischen Radikalismus, nur sehr wenige industrielle oder andere wichtige wirtschaftliche Vermögenswerte enthält und in eine für Russland nicht mehr bedrohliche Entfernung gebracht wird. Die „gute Bank“ wäre die Zentralukraine, die Gebiete östlich des Dnjepr, in denen es eine wesentlich größere russischsprachige Bevölkerung gibt, die dem Aufruf Russlands folgen sollte, ihre eigenen Interessen im öffentlichen Leben des Landes zu verteidigen und sich von den Schikanen zu befreien, denen sie in den letzten acht Jahren durch die Nationalisten ausgesetzt waren. Diese Zentralukraine würde die Schwarzmeerküste zurückerhalten, die jetzt von den Russen besetzt ist, und würde in den Genuss der landwirtschaftlichen und anderen wichtigen Wirtschaftsgüter kommen, die den ukrainischen Wohlstand immer ausgemacht haben.

In den Gebieten, die Armstrong, Doctorow und ich beschreiben, leben überwiegend russischsprachige, prorussische Bevölkerungsgruppen. Gestern verließen etwa 30.000 Menschen die belagerte Stadt Mariupol, und mehrere von ihnen wurden interviewt. Sie alle sprachen sich gegen die Asowschen Nazis aus, die immer noch Teile der Stadt halten. Sie hätten wahrscheinlich nichts dagegen, Bürger eines neu gegründeten Noworossija zu werden, das sich nicht einer russenhassenden Regierung in Kiew oder anderswo unterwirft.

Aber um dieses Land zu halten, muss Russland es erst erobern. Wie wird der Krieg also ablaufen?

Russland wird die ukrainischen Verteidigungseinrichtungen langsam zermürben und dann weiter in die Ukraine vordringen, bis zu der neuen Grenze, die es erreichen will. (Ich glaube nicht, dass dies die Einnahme Kiews einschließt. Russland droht derzeit nur damit, ukrainische Truppen zu binden.) Dort wird es seine Position halten und dabei helfen, ein Referendum für die Unabhängigkeit von der Ukraine in den Gebieten zu organisieren, die es zu diesem Zeitpunkt hält. Eine neue lokale Milizarmee wird gebildet, um diesen Staat zu verteidigen. Russland wird den neuen Staat anerkennen und ein gemeinsames Verteidigungsabkommen mit ihm unterzeichnen.

Die russischen Truppen können dann nach Russland zurückkehren.

Da diese Gebiete größtenteils pro-russisch sind, wird es dort kaum eine Chance für einen wirksamen Aufstand geben.

19. März 2022

https://www.moonofalabama.org/2022/03/what-will-be-the-geographic-end-state-of-the-war-in-ukraine.html#more

