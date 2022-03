Solidaritätskundgebung vor dem Brandenburger Tor – Unterstützung für die Ukraine

Teilnehmende Künstler waren laut Ankündigung der Veranstalter u.a. Marius Müller-Westernhagen , David Garrett, In Extremo, Clueso, Michael Patrick Kelly, Fury in the Slaughterhouse, Mia, Mine, Peter Maffay, Revolverheld, Zoe Wees, Sarah Connor, Silbermond, The BossHoss. Ausserdem dabei Natalia Klitschko, die Ehefrau von Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew.



Mehrere Fernsehsender haben das Konzert live übertragen.

Die Anzahl der Teilnehmer ist unbestätigt. Einge Medien berichten von 20.000 Teilnehmenden.

