Rede von Russlands UN-Botschafter vor dem UN-Sicherheitsrat

Diese Woche ist im UN-Sicherheitsrat erneut über die Ukraine und Russlands militärisches Vorgehen gesprochen worden. Auch Polens Außenminister Zbigniew Rau sprach dort als derzeitiger Vorsitzender der OSZE. Er warf Russland „Staatsterrorismus“ vor, da es „gezielt verbotene Waffen auf Schulen, Krankenhäuser und Kindergärten“ steuere. Der russische UN-Gesandte Wassili Nebesja wies die Vorwürfe zurück und warf der OSZE, aber auch Teilen der UN vor, parteilich zu sein.

So wären diese „seit acht Jahren blind hinsichtlich dessen, was im Donbass passiert, wie dort zivile Bewohner bombardiert werden“. Auch bezüglich der „Verbrechen der ukrainischen Streitkräfte und der Nationalisten im Donbass“ zeige man sich blind. Zudem würden sie ungeprüft Fake-News von ukrainischen Medien übernehmen, während man russische Informationen verbietet.

Zum Video mit deutscher Simultanübersetzung: https://rtde.xyz/kurzclips/video/134192-vollstandige-rede-von-russlands-un-botschafter/

