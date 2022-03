Pisa: Flughafenpersonal und Einwohner protestieren gegen Waffenlieferungen an die Ukraine

Vertreter der Gewerkschaft USB haben am Sonnabend vor dem internationalen Flughafen von Pisa protestiert, nachdem Flughafenmitarbeiter angeblich Waffen in der für die Ukraine bestimmten humanitären Fracht entdeckt hatten.

Zum Video:https://rtde.site/kurzclips/video/134249-pisa-flughafenpersonal-und-einwohner-protestieren/

