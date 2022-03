Militäroffiziere aus den USA und Kanada trafen sich während einer multinationalen Trainingseinheit im November 2017 in der Ukraine auf uniformierte Mitglieder des neonazistischen Asow-Bataillons. Fotos von einer gelöschten Seite auf der Website von Azov

Fotos von der Zusammenkunft: https://cutt.ly/kSnGOnN

Das Regiment Asow ist eines von mehreren paramilitärischen Freiwilligenbataillonen, die im Ukraine-Konflikt gegen prorussische Separatisten im Osten des Landes kämpfen und dabei dem Innenministerium der Ukraine unterstehen. Der Verband gilt als ultranationalistisch und ist, wegen der teilweise offen rechtsextremen politischen Positionen vieler seiner Anführer und Angehöriger sowie der Verwendung entsprechender Symbole, stark umstritten; die Symbole außer der Wolfsangel wurden entfernt. Darüber hinaus werden dem Regiment Asow Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.

Link:

https://de.wikipedia.org/wiki/Regiment_Asow

