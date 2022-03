McDonald’s closed 847 restaurants in Russia and left.

Russians turned the logo 90 degrees.

Welcome to „Uncle Vanya“.

Similar burgers, fries, etc. And much lower prices.

Only Russian ingredients.

McDonald’s hat 847 Restaurants in Russland geschlossen und das Land verlassen.

Die Russen haben das Logo um 90 Grad gedreht.

Willkommen bei „Onkel Wanja“.

Ähnliche Burger, Pommes frites, etc.

Und viel niedrigere Preise.

Nur russische Zutaten.

