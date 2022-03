Peter Nowak vertritt die Position, dass Russland wie auch der Westen imperialistische Interessen verfolgt.

Diesem Narrativ folgen wir ausdrücklicherweise nicht. Dennoch hier sein Beitrag:

https://www.heise.de/tp/features/Neutralitaet-der-Ukraine-ist-das-Gebot-der-Stunde-6587114.html?seite=all

Unsere Position hier:

http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/kein-krieg-gegen-russland/

