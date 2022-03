Samstag 19. März 2022

von 14 bis 17 Uhr

Am Potsdamer Platz

an der historischen Ampelanlage

Internationale Solidarität mit Rußland und den Menschen im Donbass

Solidarität mit den Flüchtlingen

Mit Aktivsten und Künstlern aus Venezuela, Kuba, Chile, Bolivien, Brasilien, Peru, Mexiko, Russland, Deutschland, den USA u.a. Ländern. Wir verlesen Solidaritätserklärungen aus Lateinamerika.

http://haendewegvonvenezuela.net

