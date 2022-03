Warum Europa sich selbst hinterfragen muss. Die politische Führung hatte nicht das Zeug dazu, die Ukraine-Krise zu bewältigen – Von Prof. em. Boaventura de Sousa Santos (Asia Times)

https://asiatimes.com/2022/03/why-europe-needs-to-take-a-hard-look-at-itself/



Weil es sich als unfähig erwiesen hat, die Ursachen der Ukraine-Krise zu bewältigen, ist Europa nun dazu verdammt, sich mit ihren Folgen auseinanderzusetzen.

Obwohl sich der Staub dieser Tragödie noch nicht einmal gelegt hat, müssen wir zu dem Schluss kommen, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs nicht das Zeug dazu hatten, mit der aktuellen Situation fertig zu werden. Sie werden als die mittelmäßigsten Führer Europas seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in die Geschichte eingehen.

Sie stellen jetzt sicher, dass sie in Bezug auf die humanitäre Hilfe ihr Bestes geben, und ihre Bemühungen in dieser Hinsicht sollten nicht in Frage gestellt werden. Aber der Grund dafür ist, angesichts des größten Skandals unserer Zeit das Gesicht zu wahren.

In den letzten 70 Jahren haben sie über Bevölkerungsgruppen regiert, die an vorderster Front standen, wenn es darum ging, sich zu organisieren und gegen den Krieg zu demonstrieren, wo auch immer er geführt wird. Aber es stellte sich heraus, dass sie dieselben Bevölkerungsgruppen nicht vor einem Krieg schützen konnten, der sich zu Hause seit mindestens 2014 zusammenbraute.

Die europäischen Demokratien haben gerade gezeigt, dass sie eine Regierung ohne das Volk haben. Es gibt zahlreiche Gründe, zu diesem Schluss zu kommen.

Sowohl Russland als auch die USA bereiten sich seit einiger Zeit auf diesen Krieg vor.

Im Falle Russlands hat es in den vergangenen Jahren deutliche Hinweise darauf gegeben, dass das Land riesige Goldreserven anhäufe und einer strategischen Partnerschaft mit China den Vorrang gebe. Dies machte sich besonders im Finanzbereich bemerkbar, wo eine Bankenfusion und die Schaffung einer neuen internationalen Währung das ultimative Ziel sind, sowie im Handelsbereich mit seiner „Belt and Road“-Initiative und den enormen Expansionsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben in ganz Eurasien.

Was die Beziehungen zu seinen europäischen Partnern anbelangt, hat sich Russland als glaubwürdiger Partner erwiesen und gleichzeitig seine Sicherheitsbedenken deutlich gemacht. Das waren berechtigte Bedenken, wenn man nur bedenkt, dass es in der Welt der Supermächte weder Gutes noch Böses gibt, sondern nur strategische Interessen, denen Rechnung getragen werden muss.

Das war so bei der Raketenkrise von 1962 der Fall, als die USA eine rote Linie bezüglich der Stationierung von Mittelstreckenraketen 70 Kilometer von ihrer Grenze entfernt zogen. Man darf nicht glauben, die Sowjetunion hätte als einzige nachgegeben, weil auch die USA ihre Mittelstreckenraketen aus der Türkei abgezogen haben.

Tausch, Anpassung, dauerhafte Vereinbarung. Warum war das im Falle der Ukraine nicht möglich?

Kommen wir zu den Vorbereitungen auf US-Seite.

Angesichts des Niedergangs ihrer seit 1945 bestehenden globalen Dominanz versuchen die USA um jeden Preis, ihre Einflusszonen zu konsolidieren, um ihre Handelsvorteile und den Zugang zu Rohstoffen für US-Unternehmen zu erhalten.

Was unten geschrieben steht, wurde aus offiziellen und Think-Tank-Dokumenten zusammengetragen.

Die Politik des Regimewechsels zielt nicht darauf ab, Demokratien zu schaffen, sondern Regierungen zu schaffen, die den Interessen der USA gegenüber loyal sind. Aus den blutigen Interventionen in Vietnam, Afghanistan, Irak, Syrien und Libyen ist kein einziger demokratischer Staat hervorgegangen.

Die Förderung der Demokratie war nicht der Grund, warum die USA Putsche unterstützten, die demokratisch gewählte Präsidenten in Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasilien (2016) und Bolivien (2019) absetzten, ganz zu schweigen vom Putsch 2014 in der Ukraine.

China ist seit einiger Zeit der Hauptkonkurrent der Vereinigten Staaten. Im Fall von Europa ruht die US-Strategie auf zwei Säulen: Russland zu provozieren und Europa (und insbesondere Deutschland) zu neutralisieren.

Im Jahr 2019 veröffentlichte die Rand Corporation, eine bekannte Organisation, die sich strategischen Studien widmet, einen Bericht mit dem Titel „Extending Russia“, der im Auftrag des Pentagon erstellt wurde. Der Bericht beschreibt, wie Länder auf eine Weise provoziert werden können, die von den USA ausgenutzt werden kann. Über Russland ist folgendes zu sagen:

„Wir untersuchen eine Reihe gewaltfreier Maßnahmen, die Russlands tatsächliche Schwachstellen und Ängste ausnutzen könnten, um Russlands Militär und Wirtschaft und das politische Ansehen des Regimes im In- und Ausland zu betonen. „Die Schritte, die wir untersuchen, hätten weder Verteidigung noch Abschreckung als Hauptzweck, obwohl sie zu beidem beitragen könnten. Vielmehr sind diese Schritte als Elemente einer Kampagne konzipiert, die darauf abzielt, den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen, Russland dazu zu bringen, in Bereichen oder Regionen zu konkurrieren, in denen die Vereinigten Staaten einen Wettbewerbsvorteil haben, und Russland dazu zu bringen, sich militärisch oder wirtschaftlich zu überfordern oder das Regime zu verlieren nationales und/oder internationales Prestige und Einfluss.“

Müssen wir mehr hören, um zu verstehen, was in der Ukraine passiert? Provozieren Sie Russland zur Expansion und kritisieren Sie es dann dafür. Die Osterweiterung der Nordatlantikpakt-Organisation – gegen das, was 1990 mit dem sowjetischen Führer Michail Gorbatschow vereinbart wurde – war der Schlüssel zum Auslösen der Provokation.

Ein weiterer wichtiger Schritt war die Verletzung der Minsker Abkommen.

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass Russland ihre Ansprüche nicht unterstützte, als die Regionen Donezk und Luhansk nach dem Putsch von 2014 zum ersten Mal ihre Unabhängigkeit beanspruchten. Sie befürwortete die Autonomie innerhalb der Ukraine, wie sie in den Minsker Abkommen vorgesehen ist. Es war die Ukraine – mit Unterstützung der USA – die die Vereinbarungen zerrissen hat, nicht Russland.

Was Europa angeht, besteht sein Hauptanliegen darin, seinen Status als kleiner Partner zu festigen, der es nicht wagt, sich in die Politik der Einflusszonen einzumischen. Europa muss ein verlässlicher Partner sein, darf aber keine Gegenseitigkeit erwarten.

Aus diesem Grund wurde die Europäische Union – zur ahnungslosen Überraschung ihrer Führer – von AUKUS ausgeschlossen, dem Sicherheitspakt zwischen den USA, Australien und Großbritannien für die indo-pazifische Region. Die Kleinpartnerstrategie erfordert eine größere Abhängigkeit Europas, nicht nur in militärischer Hinsicht (auf die sich die NATO immer verlassen kann), sondern auch im Hinblick auf die Wirtschaft und insbesondere den Energiebereich.

Die US-Außenpolitik (und Demokratie) wird von drei Oligarchien dominiert (denn Oligarchen sind nicht das Monopol von Russland und der Ukraine): der militärisch-industrielle Komplex; der Gas-, Öl- und Bergbaukomplex; und der Banken- und Immobilienkomplex.

Diese Komplexe erzielen dank sogenannter Monopolrenten, dh privilegierter Marktpositionen, die es ihnen ermöglichen, die Preise zu erhöhen, sagenhafte Gewinne. Ihr Ziel besteht darin, die Welt im Krieg und zunehmend abhängig von US-Waffenlieferungen zu halten.

Die Energieabhängigkeit Europas von Russland sei daher etwas Unannehmbares. Dabei ging es in den Augen Europas nicht um Abhängigkeit, sondern um wirtschaftliche Rationalität und eine Diversifizierung der Partner.

Mit dem Einmarsch in die Ukraine und den darauffolgenden Sanktionen lief alles wie geplant. Sofort stiegen die Aktien der drei Komplexe, und der Champagner begann zu fließen. Ein mittelmäßiges, unwissendes Europa, dem jede strategische Vision fehlt, fällt hilflos in die Hände dieser Komplexe, die Europa bald wissen lassen werden, welchen Preis es zu zahlen hat. Europa wird verarmen und destabilisiert werden, weil seine Führer es versäumt haben, sich bis zum heutigen Tag zu erheben.

Schlimmer noch, man konnte es kaum erwarten, Nazis zu bewaffnen. Sie scheint sich auch nicht daran zu erinnern, dass die UN-Generalversammlung im Dezember 2021 eine – von Russland vorgeschlagene – Resolution angenommen hat, die darauf abzielt, „die Verherrlichung des Nazismus, Neonazismus und anderer Praktiken zu bekämpfen, die dazu beitragen, zeitgenössische Formen von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit verbundene Intoleranz.“ Zwei Länder, die USA und die Ukraine, stimmten dagegen.

Die aktuellen Friedensverhandlungen sind falsch gedacht. Es macht keinen Sinn, dass Verhandlungen nur zwischen Russland und der Ukraine stattfinden sollten. Sie sollten zwischen Russland und den USA/NATO/EU liegen.

Die Raketenkrise von 1962 wurde zwischen der UdSSR und den USA gelöst. Hat jemand daran gedacht, Fidel Castro an den Verhandlungstisch einzuladen?

Es ist eine grausame Täuschung zu glauben, dass es ohne Zugeständnisse von westlicher Seite dauerhaften Frieden in Europa geben kann. Die Ukraine, deren Unabhängigkeit wir alle befürworten, darf der NATO nicht beitreten.

Hat Finnland, Schweden, die Schweiz oder Österreich jemals die NATO gebraucht, um sich sicher zu fühlen und weiterzukommen? Die Wahrheit ist, dass die NATO sofort nach dem Ende des Warschauer Paktes hätte aufgelöst werden sollen. Nur dann wäre die EU in der Lage gewesen, eine Verteidigungspolitik und militärische Verteidigungsfähigkeiten aufzubauen, die ihren eigenen Interessen und nicht denen der USA entsprechen.

Welche Bedrohungen für die Sicherheit Europas rechtfertigten die Interventionen der NATO in Serbien (1999), Afghanistan (2001), Irak (2004) oder Libyen (2011)? Kann man nach all dem die NATO weiterhin als Verteidigungsorganisation bezeichnen?

Dieser Artikel wurde zuerst von Globetrotter veröffentlicht und der Asia Times zur Verfügung gestellt.

Boaventura de Sousa Santos ist emeritierter Professor für Soziologie an der Universität Coimbra, Portugal. Sein jüngstes Buch ist Decolonising the University: The Challenge of Deep Cognitive Justice (Cambridge Scholars Publishing, 2021).

