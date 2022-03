https://www.blackagendareport.com/many-africans-reject-washingtons-position-ukraine-crisis

Viele afrikanische Nationen sehen davon ab, die Rolle Russlands in der Ukraine-Krise zu verurteilen. Aufgrund ihrer Geschichte imperialistischer Kontrolle und ihrer Verbindungen zur UdSSR und zur Russischen Föderation nehmen sie eine unabhängigere Haltung ein.

Dieser Artikel wurde ursprünglich in Internationalist 360 veröffentlicht .

Die Hälfte der Länder, die sich der Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Verurteilung Moskaus enthielten, waren Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union

Seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg haben nationale Befreiungsbewegungen und unabhängige Länder in Afrika solide diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen mit der ehemaligen Sowjetunion und der heutigen Russischen Föderation aufgebaut.

Es ist diese Geschichte, die die Weigerung zahlreicher afrikanischer Regierungen und Massenorganisationen unterstreicht, sich bei ihren Bemühungen, Russland einzukreisen, auf die Seite der Vereinigten Staaten und der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) zu stellen, um es als einen verminderten Staat zu belassen, der vom dominierenden Imperialisten abhängig ist Nationen weltweit.

Unmittelbar nach Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine sorgte die rassistische Behandlung von etwa 16.000 afrikanischen Studenten sowie Tausenden anderen aus Asien für internationale Schlagzeilen. Afrikanern wurde der Zutritt zu Zügen verweigert, den Ukrainern wurde das Essen verweigert, während sie versuchten, in Nachbarländern wie Polen Zuflucht zu suchen.

Diese Vorfälle hätten angesichts der Ausweitung und Institutionalisierung faschistischer und nationalsozialistischer Ideologien unter den Regierenden des ukrainischen Staates seit dem von den USA unterstützten Euromaidan-Putsch im Februar 2014 nicht überraschen dürfen. Washington, unter der Regierung des ehemaligen Präsidenten Barack Obama, versuchte, alle Bemühungen zu untergraben des gestürzten Präsidenten Wiktor Janukowitsch, eine Mittellinie zwischen den USA, der Europäischen Union auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite zu gehen.

Die persönlichen Berichte der afrikanischen Studenten, die mehr als bereit waren, darüber zu sprechen, was ihnen in der Ukraine angetan wurde, mussten in den westlichen Medien schnell unterdrückt werden. Obwohl jeder aufmerksame Beobachter der sich entfaltenden Krise in der Ukraine um die Rolle von Gruppierungen wie dem Rechten Sektor und den Asowschen Brigaden bei der Schaffung einer Atmosphäre der Reaktion gegen russischsprachige Ukrainer wissen würde, weil ihre Weltanschauung viele der Annahmen umfasst, die die philosophischen Grundlagen förderten der Gründe für die Einleitung des Zweiten Weltkriegs (1939-1945).

Vereinte Nationen, afrikanische Staaten und der Ukrainekrieg

141 von 191 UN-Vertretern stimmten am 2. März über eine Resolution über eine Resolution ab, die Moskau im Wesentlichen verurteilen und ihm die ausschließliche Schuld für die aktuelle militärische Situation zuteilen sollte. 35 Länder enthielten sich der Stimme, darunter 17 Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union ( AU). Kamerun, Äthiopien, Guinea, Guinea-Bissau, Burkina Faso, Togo, Eswatini und Marokko fehlten. Algerien, Uganda, Burundi, Zentralafrikanische Republik, Mali, Senegal, Äquatorialguinea, Kongo Brazzaville, Sudan, Südsudan, Madagaskar, Mosambik, Angola, Namibia, Simbabwe und Südafrika enthielten sich der Stimme.

Obwohl die Resolution verabschiedet wurde, hat sie die Kämpfe in der Ukraine, die über zwei Millionen Menschen dazu veranlasst haben, das osteuropäische Land zu verlassen, nicht beendet. Der einzige afrikanische Staat, der gegen die Resolution gestimmt hat, war Eritrea. In den letzten Monaten hat die Regierung von Eritrea Gespräche mit Russland über die Nutzung von Häfen am Roten Meer innerhalb des Landes geführt. Eine ähnliche Situation entwickelt sich in der benachbarten Republik Sudan, wo Port Sudan, ebenfalls am Roten Meer, Gegenstand von Gesprächen zwischen Moskau und dem Militärregime war, das jetzt Khartum kontrolliert.

Ein weiterer führender afrikanischer Staat, die Republik Südafrika, enthielt sich bei der Abstimmung in der UN-Generalversammlung am 2. März und stellte fest, dass die Resolution nicht die Notwendigkeit einer diplomatischen Verhandlungslösung für die Krise betonte. Die Regierungspartei Südafrikas, der African National Congress (ANC), unterhält seit der Zeit der nationalen Befreiung von den 1960er bis 1990er Jahren enge Beziehungen zu Moskau. Die ehemalige Sowjetunion unterstützte den ANC diplomatisch, erzieherisch und militärisch und viele andere Befreiungsbewegungen wurden zu unabhängigen Regierungen wie der South-West African People’s Organization (SWAPO) Namibias, der Popular Movement for the Liberation of Angola (MPLA), der Befreiungsfront von Mosambik (FRELIMO), um nur einige zu nennen.

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa, der vom US-Außenministerium wegen seiner Position zur Ukraine unter enormen Druck gesetzt wurde, wurde mit den Worten zitiert :

„Südafrika erwartete, dass die UN-Resolution in erster Linie den Beginn des Dialogs zwischen den Parteien begrüßen und versuchen würde, die Bedingungen für den Erfolg dieser Gespräche zu schaffen. Stattdessen wird die Forderung nach einer friedlichen Lösung durch politischen Dialog auf einen einzigen Satz kurz vor dem Schluss des endgültigen Textes reduziert. Dies bietet den Parteien nicht die Ermutigung und internationale Unterstützung, die sie benötigen, um ihre Bemühungen fortzusetzen.“

Ein klares Zeichen für das Unbehagen und die Missbilligung der Rolle der USA in der Ukraine wurde von mehreren afrikanischen Journalisten während eines Informations-Webinars am 3. März mit der stellvertretenden Außenministerin für afrikanische Angelegenheiten, Molly Phee, geäußert. Mehrere Journalisten stellten kritische Fragen zur US-Position in der Ukraine und untersuchten Phee im Hinblick auf die Forderungen des Weißen Hauses und des Außenministeriums, dass jedes Land auf der ganzen Welt Russland und seinen Präsidenten Wladimir Putin anprangern solle.

Journalisten sprachen Rassismus gegen Afrikaner an, die versuchten, aus der Ukraine nach Polen zu fliehen, zusammen mit unvernünftigen Forderungen an AU-Mitgliedstaaten. Das Transkript des Webinars lautete teilweise:

„Hier spricht Simon Ateba von Today News Africa in Washington, DC. Sie haben gerade erwähnt, dass Afrikaner in der Ukraine und in Polen Rassismus ausgesetzt sind, ihnen der Zugang zu Zügen in Kiew verweigert wird und sie an der Grenze zu Polen zurückgewiesen werden. Gibt es einen Grund, warum das Außenministerium den Rassismus gegen Afrikaner in der Ukraine und in Polen nicht öffentlich verurteilt hat?“…. „Ja, das ist Katlego Isaacs von Mmegi News. Ich wollte fragen, warum afrikanische Länder die Position der USA unterstützen sollten, Russlands Invasion in der Ukraine zu verurteilen, wenn die USA die Aggression in Israel gegen die Palästinenser unterstützen?’…. Mein Name ist Swift von Gabz FM in Botswana. Ich wollte fragen, wie die Position der USA zur Zensur von Social Media und der vollständigen Auslöschung der anderen Partei, in diesem Fall offensichtlich Russland, ist.

Auf den Straßen von Ländern wie Mali, der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) und Äthiopien gab es pro-russische Demonstrationen. Mali forderte kürzlich die Abreise des französischen Botschafters und der Streitkräfte, nachdem Paris Einwände gegen die Beteiligung der Wagner-Gruppe erhoben hatte, einem in Russland ansässigen Verteidigungsdienstleistungsunternehmen, das daran arbeitet, Rebellenangriffe in den nördlichen und zentralen Regionen des westafrikanischen Staates einzudämmen.

Äthiopien gedachte Anfang März des „Tag des Sieges“, der die Niederlage des italienischen Kolonialismus 1896 in der Schlacht von Adwa feiert. Es wurden Fotos von Äthiopiern veröffentlicht, die ihre eigene Nationalflagge trugen, während einige andere aus Solidarität mit der Militäroperation in der Ukraine die Flagge Russlands schwenkten.

Die deutsche Zeitung DW berichtete über die militärischen Beziehungen zwischen AU-Mitgliedstaaten und Moskau und stellte fest:

„Russland hat in den letzten Jahren diese historische sowjetische Verbindung zunehmend genutzt, um seine politischen, wirtschaftlichen und vor allem militärischen Beziehungen zu afrikanischen Nationen auszubauen. Im Jahr 2019 war Wladimir Putin Gastgeber eines Russland-Afrika-Gipfels, an dem 43 afrikanische Staats- und Regierungschefs teilnahmen. Nur ein Jahr später wurde Russland Afrikas größter Waffenlieferant. Laut einer Analyse des Friedensforschungsinstituts SIPRI aus dem Jahr 2020 stammten zwischen 2016 und 2020 rund 30 % aller Waffenexporte in die Länder Subsahara-Afrikas aus Russland. Dies stellt Waffenlieferungen aus anderen Nationen wie China (20 %), Frankreich (9,5 %) und den USA (5,4 %) bei weitem in den Schatten. Dadurch erhöhte sich das Volumen der russischen Waffenlieferungen um 23 % im Vergleich zum vorangegangenen Fünfjahreszeitraum.“

Diese und andere Faktoren haben die USA in ihren diplomatischen Bemühungen frustriert, bedingungslose Unterstützung für ihren Krieg gegen Russland in der Ukraine zu gewinnen. Die Existenz des US-Afrika-Kommandos (AFRICOM) seit 2008 unter dem Deckmantel der Stärkung der Sicherheitskapazität der AU-Mitgliedstaaten in ihren Kämpfen gegen den sogenannten „islamischen Dschihadismus“ hat sich als völliger Fehlschlag erwiesen. Trotz der Existenz einer Militärbasis, die Tausende von Pentagon-Truppen im Staat Dschibuti am Horn von Afrika beherbergt, und des Baus anderer provisorischer Einrichtungen sowie gemeinsamer militärischer Operationen und Ausbildungsmöglichkeiten für afrikanische Militäroffiziere hat die allgemeine Stabilität und Sicherheit vieler Staaten gelitten verschlechtert.

Die Beendigung des imperialistischen Krieges erfordert eine Ablehnung der US-Außenpolitik

Mehrere Länder in Lateinamerika unterhalten ihre Handels- und diplomatischen Beziehungen zu Russland. Zu diesen Staaten gehören Kuba und die Bolivarianische Republik Venezuela.

Caracas wurde von aufeinanderfolgenden Regierungen in Washington, sowohl demokratischen als auch republikanischen, belagert. In den letzten Jahren hat das Weiße Haus versucht, in Venezuela ein Marionettenregime zu installieren, während es die Anerkennung der Regierung von Präsident Nicolas Maduro verweigerte. Milliarden von venezolanischen Vermögenswerten wurden in US-Banken eingefroren, zusammen mit der Ausweisung hochrangiger Mitarbeiter von Botschaften und anderen Einrichtungen für Caracas.

Doch am ersten Märzwochenende entsandten die USA eine Delegation nach Venezuela, um die Möglichkeit zu erörtern , verbotene russische Öllieferungen durch Lieferungen der Maduro-Regierung zu ersetzen, die mindestens seit 2017 von Washington blockiert wird. Der Schritt verdeutlicht das unlogische Ausland politischen Positionen, unter denen sich Präsident Joe Biden befindet. Darüber hinaus hat der Widerstand gegen die Gespräche Biden gezwungen, öffentlich von dieser neuesten Energiestrategie abzurücken.

Die Energie-, Transport- und Lebensmittelpreise schießen in den USA in die Höhe und verstärken die bereits seit 40 Jahren hohe Inflationsrate. Obwohl die von Unternehmen und der Regierung kontrollierten Medienagenturen die schlimme Notlage proklamieren, die Russland seit dem Rückzug mehrerer Bankdienste, McDonalds, Coca-Cola und anderer Unternehmen durchmacht, sind es die Biden-Regierung und die Politiker der Demokratischen Partei, die sich den USA stellen müssen Wähler in den Jahren 2022 und 2024.

Die Einstellung von Afrikanern und Menschen in Lateinamerika zur US-Militärpolitik zeigt die Unhaltbarkeit dieses Ansatzes in internationalen Angelegenheiten. Diese Völker wissen, dass das rücksichtslose Vorgehen Washingtons und der Wall Street negative soziale Auswirkungen auf Milliarden Menschen auf der ganzen Welt haben wird.

Die Unfähigkeit des Weißen Hauses von Biden, Gesetze im Kongress zu verabschieden, die die sich in den USA entwickelnde soziale Krise angehen würden, verheißt viel für die politische Landschaft in Washington. Ein von den USA inspirierter Krieg in Osteuropa wird die wirtschaftliche Stagnation und Hyperinflation, mit der die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung und der national Unterdrückten konfrontiert ist, nicht lösen.

Diese Kräfte müssen sich vereinen, um das Kriegsprogramm des Weißen Hauses und des Pentagon zu stürzen, das die Menschen nur ihrer Rechte auf menschenwürdige Wohnungen, Bildung, Nahrung, Wasser, Umweltgerechtigkeit und alle anderen Notwendigkeiten des modernen Lebens beraubt. Es muss eine neue Außenpolitik entwickelt werden, die das Verteidigungsministerium definanziert und die US-Stützpunkte, die rund um den Globus Krieg führen, demontiert.

Abayomi Azikiwe ist Herausgeberin von Pan-African News Wire .

