Russlands Außenminister Lawrow: 33.000 Menschen wurden aus Mariupol evakuiert

Der russische Außenminister Lawrow traf sich am Donnerstag mit dem Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate Scheich Abdullah bin Zayid Al Nahyan und sprach mit ihm über die Lage in der Ukraine und dabei unter anderem über die Evakuierung von Zivilisten aus dem Kriegsgebiet. Im Anschluss daran erklärte er auf einer Pressekonferenz: „Dem ukrainischen Thema wurde viel Aufmerksamkeit gewidmet. Wir haben ausführlich über die Ziele der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine gesprochen.“

„Ich habe ihn über die Maßnahmen informiert, die wir zur Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem Kriegsgebiet ergreifen.“

Lawrow teilte mit, dass 33.000 Menschen aus Mariupol evakuiert werden konnten, die meisten von ihnen über humanitäre Korridore in russisches Territorium:



„Nach langen Tagen, in denen die ukrainischen Behörden nicht bereit waren, bei der Evakuierung von Menschen, auch aus Mariupol, zu kooperieren, gelang es schließlich, 33.000 Menschen aus dieser Stadt zu evakuieren. Die große Mehrzahl wählte Routen, die in die Russische Föderation führen.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related