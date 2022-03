Russischer Außenminister Sergej Lawrow zu den aufgedeckten Fakten über die US-amerikanischen Biolabore in der Ukraine

Die aufgedeckten Fakten über die US-amerikanischen Biolabore in der Ukraine zeigen das kolossale Ausmaß der illegalen Aktivitäten der USA bei der Einrichtung ihrer militärischen Biolabore in der ganzen Welt. Es gibt Hunderte von ihnen, darunter fast 30 allein in der Ukraine. Viele wurden in mehreren Ländern der ehemaligen Sowjetunion eingerichtet, und zwar genau entlang der Grenzen zu Russland, China und anderen benachbarten Staaten.

Wir fordern, dass diese Frage im Zusammenhang mit den Verpflichtungen aller Staaten behandelt wird, die dem Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen angehören.

Wir werden uns mit verstärktem Nachdruck dafür einsetzen, dass die USA unseren vor 20 Jahren gemachten Vorschlag, im Rahmen dieses Übereinkommens einen besonderen Mechanismus zu schaffen, nicht länger blockieren. Dieser Mechanismus soll alle alarmierenden Berichte überprüfen, die zeigen, dass irgendwo Mittel entwickelt werden, die zur Herstellung biologischer Waffen verwendet werden könnten. Die USA wollen einen solchen Mechanismus nicht, weil er die Transparenz aller Aktivitäten im Bereich Biologie gewährleisten würde. Die Amerikaner wollen keine Transparenz. Es ist für sie bequemer, alles unter ihrer Kontrolle zu haben – was sie auch bisher getan haben.

Ich bin mir dessen sicher, dass die Weltgemeinschaft von der Unzulässigkeit solcher Aktivitäten überzeugt ist (und noch mehr überzeugt wird). Weil diese stellen für eine große Zahl von Zivilisten eine tödliche Bedrohung dar.

