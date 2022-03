Chinas Außenministerium: „Die Entscheidung der US-Regierung, die Nato nach Osten zu erweitern, steht in direktem Zusammenhang mit der aktuellen Ukraine-Krise“

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, erklärte, der Schlüssel zur Lösung der Krise liege in den Händen Washingtons und der NATO.«Die Entscheidung der US-Regierung, die Nato nach Osten zu erweitern, steht in direktem Zusammenhang mit der aktuellen Ukraine-Krise», sagte der Diplomat.



Er merkte an, dass viele Experten für internationale Angelegenheiten in den vergangenen Jahrzehnten betont hatten, dass eine weitere NATO-Erweiterung gegen Russland ein fataler Fehler in der US-Politik sei, aber «leider hat die US-Regierung dies ignoriert und die NATO-Osterweiterung weiter vorangetrieben».

«Der Schlüssel zur Lösung der Ukraine-Krise liegt in den Händen der Vereinigten Staaten und der NATO. Wir hoffen, dass die Vereinigten Staaten und die NATO als Anstifter der Krise ihre Rolle in der Ukraine-Krise gründlich überdenken, ihre Verantwortung übernehmen und praktische Maßnahmen ergreifen werden, um die Situation zu entschärfen und das Problem zu lösen», sagte er.

