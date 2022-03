David Cacchione, Musiker in der italienischen Gruppe Banda Bassotti berichtet über die 8 Jahre lange Solidarität mit den Menschen im Donbass

David Cacchione, integrant de la Banda Bassotti, relata 8años de Solidaridad con la causa antifascista del Donbass y su experiencia como internacionalista en un conflicto que hasta ahora quedaba olvidado de los titulares de la prensa occidental.

