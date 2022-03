Vizevorsitzender des Olympischen Komitees Norwegens tritt aus Protest gegen die Suspendierung russischer Sportler zurück

Øyvind Watterdal, stellvertretender Vorsitzender des norwegischen Olympischen Komitees, hat beschlossen, sein Amt wegen der Suspendierung russischer und weißrussischer Athleten von internationalen Wettkämpfen aufzugeben. Dies tat er aus Protest gegen den Ausschluss russischer und weißrussischer Sportler.

„Diese Entscheidung des IOC steht in krassem Gegensatz zu meinen Werten und meiner Vorstellung davon, was Sport sein sollte. Ich habe beschlossen, zurückzutreten, weil ich in keiner Weise mit dieser Entscheidung in Verbindung gebracht werden möchte“.



Gleichzeitig erwarte er nicht, dass sein Rücktritt etwas ändere, aber er tue dies, damit er sich nicht schämen müsse, seinen russischen Kollegen in Zukunft gegenüberzutreten.

„Ich habe nicht an der Diskussion zu diesem Thema teilgenommen, da ich nicht eingeladen war. Ich war gegen politische Demonstrationen an der Spitze. Im Allgemeinen möchte ich nicht, dass Sport und Politik vermischt werden“, fügte Watterdal hinzu.

Am 28. Februar hatte das Internationale Olympische Komitee den internationalen Sportverbänden empfohlen, russische und weißrussische Athleten aufgrund der Situation um Russland und die Ukraine nicht zu internationalen Wettkämpfen zuzulassen. Am 3. März schloss das Internationale Paralympische Komitee die russische Nationalmannschaft von den Winterspielen 2022 in Peking aus.

Zuvor hatte der dreimalige Olympiasieger im Skilanglauf, Alexander Bolschunow, die Meinung geäußert, dass die Norweger die russische Nationalmannschaft aus dem Weltcup im Skilanglauf geworfen hätten.

