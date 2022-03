Es gibt mehr als 25 von den USA finanzierte Biolabore in der Ukraine, die bei einem Verstoß tödliche Krankheitserreger in den USA und in der Welt freisetzen und verbreiten würden. Wir müssen jetzt handeln, um eine Katastrophe zu verhindern. Die USA/Russland/Ukraine/NATO/UN/EU müssen jetzt einen Waffenstillstand um diese Labore herum einführen, bis sie gesichert und die Krankheitserreger zerstört sind.







