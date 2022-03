Ukraine beschießt weiteres Bergwerk in Donezk: 80 Kumpel unter Tage eingeschlossen

Nach einem Beschuss des Akademik-Skotschinski-Bergwerks in Donezk durch ukrainische Truppen sind 80 Bergleute unter Tage eingeschlossen, teilte der Stab der Territorialverteidigung der Donezker Volksrepublik mit.



Nach Angaben auf dem Telegrammkanal des Stabes fiel zunächst infolge des Beschusses im Belüftungssschacht des Bergwerks der Strom aus – auf diese Stromversorgung sind dort anscheinend auch die Schachtförderanlagen („Aufzüge“) angewiesen. Auf seinem Telegram-Kanal teilte der Stab mit: „Achtzig Bergleute verbleiben unter Tage. Die Arbeiten zur Bergung und Reparatur sind derzeit im Gange.“

Dies ist schon der zweite derartige Vorfall in dieser Woche: Erst am Montag, dem 14. März, blieben der Belüftungssschacht und die Förderanlage eines weiteren Kohlebergwerks in Donezk, der Sassjadko-Zeche, ohne Strom – ebenfalls infolge eines Beschusses durch die ukrainischen Streitkräfte. Alle 83 unter Tage gefangenen Bergleute konnten etwa fünf Stunden später geborgen werden.



