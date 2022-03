Italienische Veteranen gegen den Krieg (World Beyond War)

Von Gregorio Piccin , World BEYOND War, 12. März 2022

Italienische Militärveteranen, Ex-Soldaten, und Opfer von abgereichertem Uran, sind gegen die Entsendung von Waffen und Soldaten und fordern Wahrheit und Gerechtigkeit für sich und die Zivilbevölkerung nach der von der NATO ausgelösten „Uran-Pandemie“.

In unserem von kriegerischer Hysterie erfassten Land entsteht eine Bewegung von Veteranen für den Frieden und die Achtung von Artikel 11 der Verfassung.

„ Für den Frieden, für die Achtung der Verfassungsgrundsätze, um die Gesundheit des italienischen Militärpersonals zu garantieren und im Namen aller Opfer von abgereichertem Uran. Kein italienischer Soldat darf in diesem Krieg unter Lebensgefahr eingesetzt werden ». Zu diesem Schluss kommt die Pressemitteilung der ehemaligen Militäropfer von abgereichertem Uran nach der Invasion der Ukraine durch Putins Russland.

In derselben Pressemitteilung beziehen sich die italienischen Veteranen der NATO-Kriege und der verschiedenen „Koalitionen der Willigen“ auch auf die zivilen Opfer. Darüber hinaus sprach Emanuele Lepore, Vertreter der Association of Depleted Uranium Victims (ANVUI), am vergangenen Sonntag beim „No to War“-Präsidium in Ghedi mit unmissverständlichen Worten: „Unser Verband unterstützt alle Initiativen, die darauf abzielen, Druck auf die italienische Regierung und andere Institutionen auszuüben damit Italien nicht in einen weiteren Krieg verwickelt wird, unser Militär nicht einsetzt, keine Waffen und Gelder einsetzt, die anderen und nützlicheren Zwecken zugewiesen werden könnten».

DIES IST EINE WICHTIGE STIMME in diesem Klima von „Bewaffnen und ihr geht“, in dem die Regierung und das Parlament ein Gesetzesdekret auf die Ukraine „abfeuern“, begleitet von einem „Ausnahmezustand“, der weiteres Öl ins Feuer gießt.

Diese widersprüchliche Stimme ist auch dem Papst aufgefallen, der beschlossen hat, die ehemaligen Soldaten in einer privaten Anhörung zu empfangen, wie er es zuvor mit den Hafenarbeitern von Genua in der ersten Reihe gegen die Kriegslust unseres Landes getan hat.

Am 28. Februar präsentierte eine Delegation von ANVUI im Namen der mehr als 400 Opfer und der Tausenden von Militär- und Zivilpatienten, die von der Exposition gegenüber abgereichertem Uran betroffen waren, dem Papst all das Leid und den Schmerz für all diese Todesfälle und die Bestürzung darüber die Haltung des Staates, der weiterhin Wahrheit und Gerechtigkeit in dieser Frage leugnet.



Begleitet wurde die Delegation vom Rechtsberater der Vereinigung, dem Rechtsanwalt Angelo Tartaglia. Er resümierte gegenüber dem Papst den langjährigen Kampf um Gerechtigkeit und die Bereitschaft, auch für die tausenden zivilen Opfer der Bombenanschläge mit abgereicherter Uran-Munition während der Konflikte, die in den letzten Jahren die Welt erschüttert haben – und wahrscheinlich auch – um ein Urteil zu fällen im gegenwärtigen Ukrainekrieg. Zur Delegation gehörten auch Jacopo Fo, ein Ehrenmitglied des Vereins,

„DER PAPST HAT das Niveau unseres Kampfes GUT VERSTANDEN“, sagte Anwalt Tartaglia, der mehr als 270 Verfahren gegen das Verteidigungsministerium in der Frage des abgereicherten Urans gewonnen hat und diese Rechtsprechung auch für Gerichtsverfahren in Serbien zur Verfügung gestellt hat. „Als ich ihm sagte, dass ich beabsichtige, in den Kosovo zu gehen, um einen Prozess für Wahrheit und Gerechtigkeit einzuleiten“, fährt der Anwalt fort, „beglückwünschte er mich zu meinem Mut, mein Leben für die Schwächsten zu riskieren. Er sagte, er würde uns in diesem Kampf unterstützen».

Laut Vincenzo Riccio, dem Präsidenten der Association of Depleted Uranium Victims, „war es in einer Zeit wie dieser nicht selbstverständlich, dass der Papst uns in Audienz empfängt, während der italienische Staat uns weiterhin ignoriert. Dafür sind wir dem Papst sehr dankbar. Wir waren beeindruckt von seiner Bereitschaft, mehr über die Angelegenheit herauszufinden, und dass er unser Zeugnis als die x-te Demonstration definiert hat, dass der Wahnsinn des Krieges nur Böses sät».

DIE VERPFLICHTUNG, die Papst Franziskus gegenüber dieser Delegation und den direkten Berichten der Opfer eingegangen ist, ist eine gute Nachricht an diesem historischen Wendepunkt kriegerischer Hysterie. Die „Abgereicherte-Uran-Pandemie“ verschmilzt in einem einzigen Kampf für den Frieden sowohl militärische als auch zivile Opfer und bringt unser Verteidigungsministerium mit einem der kolossalsten Widersprüche der offiziellen Erzählung in die Enge: dem Anspruch, Menschenrechte und Frieden mit Waffenlieferungen zu verteidigen, gegen willkürliche Bombenangriffe und einseitige Interventionen.

Wenn in ganz Europa eine Bewegung von Antikriegsveteranen entstehen würde, wie sie derzeit in Italien Gestalt annimmt, wäre dies ein echter Beitrag zu den Forderungen nach Entspannung und Abrüstung, die versuchen, mitten in den Weltkrieg hineinzudringen erleben, einen Krieg, der bisher «in Stücke gerissen» war, wie Franziskus anprangerte.

