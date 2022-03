Das chinesische Aussenministerium stellt sechs Schlüsselfragen zu US-Biolabors in der Ukraine und fordert Erklärung zu den Tatsachen (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254843.shtml



Auf der routinemäßigen Pressekonferenz des chinesischen Außenministeriums am Montag wies der Sprecher des Ministeriums die widersprüchlichen und fehlerhaften Antworten der USA in Bezug auf ihre biologischen Labors in der Ukraine zurück und drängte auf eine vollständige Klärung ihrer biomilitärischen Aktivitäten innerhalb und außerhalb ihrer Grenzen.

Als ein BBC-Reporter fragte, dass die US-Behauptungen darauf hinzudeuten scheinen, dass ihre geheime Forschung mit Viren in der Ukraine nichts mit dem Militär zu tun habe, wies Zhao Lijian, der Sprecher des Ministeriums, direkt darauf hin, dass die Reaktion der USA auf das Problem bisher gewesen sei widersprüchlich und verwirrend.

Gemäß einem Abkommen von 2005 zwischen den USA und der Ukraine sind Vertreter des US-Verteidigungsministeriums berechtigt, an allen Aktivitäten im Zusammenhang mit ukrainischen Einrichtungen teilzunehmen, und der Ukraine ist es untersagt, Informationen herauszugeben, die die USA als „sensibel“ einstufen.

Laut der Vorlage der USA für das Treffen der Vertragsstaaten des Übereinkommens über biologische Waffen (BWC) von 2021 verfügen die USA über 26 Labors und andere kooperative Einrichtungen in der Ukraine.

„Wir kommen nicht umhin zu fragen: Haben die USA Teams in die Ukraine geschickt oder nicht? Was genau ist der Umfang ihrer Aktivitäten? Wie viele Kooperationseinrichtungen gibt es? Welche sensiblen Informationen im Bereich der öffentlichen Gesundheit dürfen nicht preisgegeben werden? Weiß die Ukraine, was die USA in der Ukraine tun?“ fragte Zhao.

Öffentliche Informationen zeigen, dass Dutzende von biologischen Labors in der Ukraine auf Anordnung des US-Verteidigungsministeriums betrieben wurden, dass die USA mehr als 200 Millionen Dollar in diese Laboraktivitäten investiert haben und dass die US-Forschung darauf abzielte, Mechanismen für die verdeckte Verbreitung von zu etablieren tödliche virale Krankheitserreger.

Russische Beamte haben erklärt, dass Russland mehr als 30 mit den USA verbundene biologische Labors auf dem Territorium der Ukraine gefunden habe und dass entsprechenden Gegenstände eilig zerstört worden seien, aber Spuren von Pest, Anthrax und anderen Krankheitserregern gefunden worden seien.

Während die USA Informationen über ihre Labore für biologische Kriegsführung in der Ukraine zunächst als „Fälschung“ bezeichneten, gab die Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, am 8. März die Existenz von US-finanzierten „biologischen Forschungseinrichtungen“ zu.

„Wenn die von den USA selbst veröffentlichten Informationen widersprüchlich und voller Schlupflöcher sind, wie kann die internationale Gemeinschaft dann glauben, dass die USA ihre BWC-Verpflichtungen erfüllen?“ fragte Zhao.

Die USA sind das einzige Land, das sich gegen die Einrichtung eines Überprüfungsmechanismus für die BWC ausspricht. Gleichzeitig werfen die USA anderen Ländern seit Jahrzehnten vor, sich nicht an den Vertrag zu halten, und sanktionieren und wenden sogar Gewalt gegen diese Länder an.

„Wenn es den USA passiert, entzieht es sich der Inspektion, was eine typische US-Doppelmoral aufzeigt“, sagte Zhao.

Der Sprecher forderte die USA nachdrücklich auf, ihre biomilitärischen Aktivitäten innerhalb und außerhalb ihrer Grenzen auf verantwortungsvolle Weise vollständig aufzuklären und sich nicht mehr gegen die Einrichtung eines Überprüfungsmechanismus für die Biowaffenkonvention zu stellen, der dazu beitragen würde, das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft wiederherzustellen die Einhaltung der internationalen Verpflichtungen durch die USA und würde auch dazu beitragen, das Niveau der globalen Biosicherheit zu erhöhen.

Die Weltgesundheitsorganisation hat dem ukrainischen Gesundheitsministerium „dringend empfohlen“, „hochbedrohliche Krankheitserreger“, die möglicherweise in den öffentlichen Gesundheitslabors des Landes untergebracht sind, sicher zu zerstören, um „mögliche Verschüttungen“ zu verhindern.

