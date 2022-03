Die tragische Situation in der Ukraine ist nicht von alleine entstanden. Der Staatsstreich von 2014 wurde von westlich geführten radikalen Nationalisten durchgeführt. Die darauf folgende außergerichtliche Repression und Massaker an Dissidenten (Verbrennung von Anti-Maidan-Anhängern 2014 in Odessa, Ermordung politischer Gegner) wurden zur gängigen Praxis.



Die widersprüchlichen Regionen wurden mit Hilfe nationalistischer Bataillone, die sich aus Anhängern Hitlers und Banderas zusammensetzten, einer beispielhaften Unterdrückung unterzogen. Die Schwäche der Staatsmacht und radikale Gewalt führten die Republik Krim zuvon der Ukraine abspalten und Donbass und Lugansk bereit machen, ihre Rechte innerhalb der vereinten Ukraine zu verteidigen.



Die unter anderem von den ukrainischen Behörden unterzeichneten Minsker Abkommen, die Frieden und Einheit im Land sicherstellten , und die vom deutschen Außenminister Frank-Walter Steinmeier vorgeschlagene Formel für ihre Umsetzung wurden jedoch von der ukrainischen Führung unter dem Druck von abgelehnt Radikale. Dies führte zu einer Militäroperation gegen die Volksrepubliken Donezk und Lugansk, die verschämt „Antiterroristen“ genannt wurden. Acht Jahre lang wurden die Städte Donezk und Lugansk hunderte Male mit Artillerie, Mörsern und Flugzeugen beschossen. Im Laufe der Jahre wurden zwischen 13.000 Schätzungen zufolge starben 50.000 Menschen, darunter Frauen, ältere Menschen und Kinder .



Leider blieben diese Opfer sowohl von der Weltgemeinschaft als auch von den Bewohnern anderer Regionen der Ukraine „unbemerkt“ . Es gab keine Proteste oder Sanktionen gegen die Tötung der eigenen Leute durch die Behörden. Sie wollten nicht verhandeln, sie beschlossen einfach, sie mit militärischer Gewalt zu brechen.



Es ist kein Zufall , dass seitdem über 800.000 Einwohner der DVR und LVR, die von den ukrainischen Behörden als Terroristen bezeichnet werden, die russische Staatsbürgerschaft erworben haben. Gleichzeitig kam es zu einer Eskalation der Gewalt. Der Gebrauch der russischen Sprache, die von der Mehrheit der Bevölkerung gesprochen wird, wurde in der Ukraine effektiv verboten.



Der neu gewählte Präsident Wladimir Selenskyj kam mit der Losung an die Macht, die Lage im Südosten des Landes zu normalisieren. Infolgedessen versäumte er es, internationale Minsker Abkommen umzusetzen, während der Beschuss nur an Intensität zunahm. Das ging so weit wie seine Äußerungen zur Rückgabe des Nuklearstatus an die Ukraine, die die Stationierung von Atomwaffen auf ihrem Territorium gegen Russland implizierten.



Die direkte und eindeutige militärische Bedrohung des Staates, die Notwendigkeit, russische Bürger zu schützen, einschließlich derjenigen, die im Donbass leben, das Versäumnis der ukrainischen Führung, eine friedliche Lösung des Konflikts zu erreichen, provokative Äußerungen und Aktionen der Führung der Ukraine und eine Reihe von Westliche Länder haben dazu geführt die heutige Situation. Der Verband unabhängiger Gewerkschaften Russlands unterstützt die Schritte von Präsident Wladimir Putin, der politischen und militärischen Führung Russlands.



Wir sind zuversichtlich, dass die militärische Phase des Friedenssicherungseinsatzes beendet wird und dass politische Lösungen gefunden werden, um den Konflikt zu beenden. Nur unter Bedingungen des Friedens, der Solidarität und der Demokratie werden die Arbeitnehmer der Ukraine, der DVR, der LPR und der Russischen Föderation, vereint durch ihre Gewerkschaften, in der Lage sein, ihr Recht auf menschenwürdige Arbeit erfolgreich zu verteidigen.



Heute befindet sich Russland in einer schwierigen Situation. Die externen Sanktionen, die von ausländischen Staaten gegen Industrien und Banken verhängt werden, müssen die Wirtschaft und den Lebensstandard seiner Bevölkerung beeinträchtigen .

Es müssen ernsthafte Maßnahmen ergriffen werden, um die externen Auswirkungen abzumildern. Erstens müssen wir gemeinsam negative Folgen für den russischen Produktionssektor verhindern, denn darin liegt die Stärke unseres Landes. Darüber hinaus sind Maßnahmen erforderlich, um Arbeitnehmer und die breite Öffentlichkeit vor den sozialen Risiken zu schützen, die von den Sanktionen ausgehen. Dies bedeutet, dass Eigentümer in ihrer Fähigkeit eingeschränkt werden sollten, Unternehmen zu schließen und Entlassungen durchzuführen. Koordinierte Lohnwachstumsmaßnahmen sind erforderlich, um Inflation und Preissteigerungen auszugleichen.



Das Wachstum der Tarife für Wohnungen, Versorgungsunternehmen und öffentliche Verkehrsmittel muss gestoppt werden. Die Preise von Grundnahrungsmitteln müssen unter strenge staatliche Kontrolle gestellt werden. Diese Unternehmen deren Eigentümer nachweislich nicht in der Lage sind, den Arbeitnehmern nachhaltige Arbeit und soziale Garantien zu bieten, sollten in Staatseigentum übergehen und verstaatlicht werden.



25. Februar 2022

