Solidarität mit Russland / Frente Unido América Latina Berlin am 12.3.

Internationale Solidarität mit Rußland und den Menschen im Donbass

Solidarität mit den Flüchtlingen in der Ukraine!!

Berlin 12.3. Kuba und die Solidarität mit Russland. Frank – Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/TlY8gQuVdz4

12.3. Berlin. Solidaridad con Rusia y mas. Salvador Lopez, Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/7hfKDhnCPr4

Solidarität mit Russland, Gerhard Mertschenk / Frente Unido América Latina #Berlin​ 12.3.

https://youtu.be/CHcQRl_DUM0

Solidaridad con Rusia / Mauro Valderrama, CP Peru, Frente Unido América Latina #Berlin​ 12.3.

https://youtu.be/2U-6_6hstzY

Solidarität mit Russland aus Venezuela, Gudrun Mertschenk / Frente Unido América Latina #Berlin​ 12.3.

https://youtu.be/P1umEzgfFms

Bilder:

https://bit.ly/3cHYImw

