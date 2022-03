Eine Gruppe libanesischer Ärzte, die ihr Studium in Russland absolviert haben, erklärte sich bereit, in die Ukraine zu reisen, um ihre russischen Kollegen bei der Behandlung von Verwundeten zu unterstützen. Dies erklärte der libanesische Unfallchirurg Naif Shoukair am Sonnabend gegenüber RIA Nowosti.

Shoukair sagte:

„Ich bin bereit, überall dorthin zu gehen, wo Hilfe benötigt wird, und ich wurde von etwa acht anderen Kollegen informiert. Sie haben dort (in Russland) studiert und sind bereit, jederzeit wieder hinzugehen. Wir alle sind für Russland und wollen das der Welt zeigen. Dies ist unser zweites Heimatland.“

Nach Angaben des Gesprächspartners der Agentur haben alle Personen, die ihre Bereitschaft erklärt haben, Erfahrung im unfallchirurgischen Bereich und sind qualifizierte Fachleute.

Zuvor hatte eine sachkundige Quelle gegenüber RIA Nowosti erklärt, dass bei den offiziellen russischen Vertretungen im Libanon zahlreiche Anrufe eingingen. Bürgerinnen und Bürger Libanons erklärten sich bereit, sich an einer speziellen Operation in der Ukraine gegen die nationalistischen Bataillone zu beteiligen und erkundigten sich nach den dafür erforderlichen Formalien.

