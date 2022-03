Ukrainekonflikt: Der russische Außenminister Sergei Lawrow zu Berichten über die angebliche Bombardierung einer Geburtsklinik in Mariupol

Während einer Pressekonferenz auf dem Diplomatieforum in Antalya betonte der russische Außenminister Sergei Lawrow auf die Frage nach dem Vorfall Folgendes:



„Auf der Sitzung des UN-Sicherheitsrats hat unsere Delegation die Fakten präsentiert, dass diese Entbindungsklinik vor langer Zeit vom radikalen Asow-Bataillon übernommen wurde. Alle Frauen in der Geburtsklinik, alle Krankenschwestern und alle Betreuer wurden hinausgeworfen.“

„Es war ein Stützpunkt des ultra-radikalen Asow-Bataillons. Diese Daten wurden vor drei Tagen vorgelegt. Sie können also Ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen, wie die öffentliche Meinung in der Welt manipuliert wird.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related