Um die Entwicklung der Lage in der Ukraine vollständig zu verstehen, also wie es zum Aufstieg des Neonazismus kam und wie die rechtsextreme russophobe Ideologie und Gruppen die Macht über eine brüderliche Nation erlangten, muss man einen Blick zurück werfen. Der weltberühmte Filmemacher und Schauspieler, Oscar-Preisträger Nikita Mikhalkov, erzählt und erklärt genau das in einer einstündigen Episode seines Autorenprogramms BesogonTV, wobei er sich auf belegte Fakten und Archivmaterial stützt, um die Wahrheit zu zeigen. Die westlichen Mainstream-Medien werden niemals über diese Fakten berichten und alles unter den Teppich kehren, was dem aktuellen antirussischen Narrativ schadet, in der Hoffnung, dass sich die Zuschauer nicht an die Abfolge der Ereignisse erinnern können. Sehen Sie es sich an. Warnung: Das Video enthält schokierende Bilder.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related