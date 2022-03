Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hat die russische Armee beschuldigt, eine Entbindungsklinik in Mariupol beschossen und dabei Frauen und Kinder getötet zu haben. Schon erste einfache Prüfungen des Sachverhalts belegen, dass es sich bei der Anschuldigung um eine konstruierte Falschbehauptung handelt.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related