Ленинград — Входа нет! – „Leningrad“ veröffentlicht Musikvideo über Russophobie in Deutschland

Ein alter Freund hat mich aus dem Ausland angerufen, er lebt dort seit ca. 10 Jahren

Hallo, – sagt er, – es ist alles beschissen, eine Geschichte, die jeden Tag gruseliger wird

Uns wird diese Disziplin beigebracht, sie werden niemanden verschonen

Ein Russe ist jetzt wie ein Jude in Berlin 1940

An der Arzttür hängt ein Schild: „Russen und Hunde verboten“

Ich schreie entsetzt: „Bastarde!

Sie verhängen nach und nach Völkermord!“

Ich schreie entsetzt: „Bastarde!

Sie verhängen nach und nach Völkermord!“

„Fuck you!“

– sie werden dir bei der Arbeit sagen, – „Wenn du unglücklich bist, halt die Klappe!“.

Es interessiert niemanden, ob Sie das Regime unterstützen oder sich dagegen stellen,

du bist sowieso zweitklassig.

Wir haben die gleiche Gehirn-Firmware, wir werden mit den gleichen Vorlagen erstellt

Warum markierst du uns nicht mit den Patches, um sie von weitem zu identifizieren?

An der Arzttür hängt ein Schild: „Russen und Hunde verboten“

Ich schreie entsetzt: „Bastarde!

Sie verhängen nach und nach Völkermord!“

Ich schreie entsetzt: „Bastarde!

Sie verhängen nach und nach Völkermord!“

Europäer, sag es einfach!

Sag etwas dazu!

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related