Zu den absolut historischen Auftritten des ukrainischen Botschafters und bekennenden Verehrers des Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera im Deutschen Bundestag und im Berliner Abgeordnetenhaus

Am 27.2.22 fand eine äussert denkwürdige Sondersitzung im Deutschen Bundestag statt. In Unterstützung für den Kampf der Ukraine gegen Russland gab es stehenden Beifall für Andrij Melnyk, den ukrainischen Botschafter in Deutschland, ein Verehrer des Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera.

(siehe ab Minute 0:28): https://www.youtube.com/watch?v=eOkBedkfuX0

Auch am morgigen Donnerstag wird die Plenarsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus im Zeichen der Ukraine stehen. Gleich zu Beginn der Sitzung wird der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk eine Rede halten. Thema der Sitzung danach: „Putins Angriffskrieg auf die souveräne Ukraine“. Der Antrag wurde von allen Fraktionen außer der AfD beschlossen.



Hier ein Bericht in der Berliner Zeitung:

Berliner Abgeordnetenhaus: Historischer Auftritt des ukrainischen Botschafters

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/berliner-abgeordnetenhaus-historischer-auftritt-des-ukrainischen-botschafters-li.216001



Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland spielte 2015 eine Rolle bei der Anfrage der Abgeordneten Sevim Dagedelen, die eine offizielle Anfrage an die Bundesregierung richtet und fragte ob es bekannt sei, dass Andrij Melnyk am Grab des ukrainischen Faschisten Bandera in München Blumen niedergelegt habe.

Der damalige Staatsminister Michael Roth (SPD) bestätigte dies und fügte hinzu: „Dem ukrainischen Botschafter ist unsere Position hierzu hinlänglich bekannt. Die Bundesregierung verurteilt die von der Organisation Ukrainischer Nationalisten, OUN, teilweise unter Leitung Banderas begangenen Verbrechen an polnischen, jüdischen und ukrainischen Zivilisten und Amtsträgern.“

Hier der (seit einer Woche zugangsbeschränkte) Twitterpost des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk LINK





