Zerbombte Geburtsklinik in Mariupol war bereits geräumt und ukrainische Asow-Faschisten verschanzten sich dort

In seinem Instagram-Account zeigt Präsident Selenskij ein Video aus Mariupol welches eine zerbombte Geburtsklinik zeigt. Zum einen war diese Klinik nicht in Betrieb, da alle Ärzte und Patienten flohen als die militanten ukrainischen Nazis der „Asow“-Söldner-Brigade ihre Schusspositionen in und auf dem Gebäude bezogen haben.

Dazu veröffentlicht die russische Armee auch ein Video einer Drohne – in welchem man einen „Asow“-Söldner sieht, der auf dem Dach des Gebäudes einen Panzerabwehr-Raketenwerfer in Position gebracht hat, womit er das Gebäude zu einem militärischen Ziel gemacht hat.

Auf einem der Fotos aus Mariupol sieht man zudem wie die ukrainischen Truppen unmittelbar am anliegenden Kindergarten-Gebäude ihre Schützenpanzer positioniert haben. Sie provozieren gezielt einen legitimen Gegenschlag dahin, um anschließend schlimme medienwirksame Bilder zu erhalten oder weil sie das immer so tun.

VIDEO:

https://cutt.ly/bAPo7fh

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related