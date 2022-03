Ukrainekonflikt: Westliche Medien verbreiten Falschberichte über russische Angriffe auf flüchtende Menschen

Angaben über russische Angriffe auf flüchtende Menschen entsprechen aus Sicht des Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg der Wahrheit. Er erklärte: «Es gibt sehr glaubwürdige Berichte, dass Zivilisten bei der Evakuierung unter Beschuss geraten.»

Vor allem, dass derartige Falschmeldungen in deutschen Medien verbreitet werden ist verwerflich.

Denn es wäre absolut unlogisch, dass Russland die Evakuierung von Zivilisten aus Mariupol, Kiew oder Charkow behindern sollte.



Ukrainische faschistische Kampfverbände verstecken sich in diesen von ihnen gehaltenen Hochburgen hinter Zivilisten, um ihrer sicheren Vernichtung durch die russische Armee zu entgehen. Genau die gleiche Taktik wurde von islamistischen Terroristen in Syrien angewendet.

Ob ein sicheres Geleit der faschistischen Kampfverbände z.B. nach Polen oder die USA eine Möglichkeit wäre, die als Geiseln gehaltene Zivilbevölkerung zu befreien, wird sich zeigen.



In Syrien konnte durch solche Abmachungen unzählige Zivilisten gerettet werde. Die IS-Terroristen verschanzen sich seither in Idlib, sofern sie nicht ihren „Kameraden“ in der Ukraine zu Hilfe geeilt sind.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related