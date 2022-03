Sevim Dagdelen: Krieg zwischen der NATO und Russland verhindern

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat in der ARD-Sendung „Anne Will“ angekündigt, weiter daran zu arbeiten, dass die Ukraine Kampfflugzeuge vom Typ MiG 29 aus Polen bekommt, um Russlands Invasion standhalten zu können. Das ist der nackte Wahnsinn! Der Vorstoß der Grünen-Spitzendiplomatin droht den Ukraine-Krieg weiter zu eskalieren und die NATO direkt in den Krieg mit Russland zu ziehen. Baerbock ignoriert mit ihrer im TV verkündeten MiG-29-Hilfszusage an Kiew die Regierung in Warschau, die ausdrücklich erklärt hatte: „Polen wird seine Kampfflugzeuge nicht in die Ukraine schicken und die Nutzung seiner Flughäfen nicht zulassen.“ Anderslautende Berichte seien „Fake News“.

Die klare Absage aus Polen kam nicht von ungefähr, hatte doch Russland seinerseits deutlich gemacht, dass eine Lieferung von Kampfflugzeugen an die ukrainische Regierung und die Bereitstellung von Flughafeninfrastruktur einer Beteiligung dieser Staaten am Krieg gleichkommt. Sprich, das NATO-Mitglied könnte zum Ziel russischer Reaktionen werden und damit die gesamte NATO ihrerseits. Baerbock agiert mithin ignorant, unverantwortlich und brandgefährlich. Bundeskanzler Olaf Scholz muss seine Grünen-Außenministerin stoppen! Mit ihrer öffentlichen Unterstützungszusage für Mig-29-Jets an die Ukraine droht Baerbock in unverantwortlicher Weise einer Ausweitung des Krieges Russlands auch gegen NATO-Mitglieder den Weg zu bereiten bis hin zu einem drohenden atomaren Inferno in Europa. Statt weiter zu eskalieren muss die Bundesregierung endlich diplomatische Lösungen unterstützen!

