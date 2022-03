Der russische Auslandsgeheimdienst sagt, die Vereinigten Staaten hätten Daesh-Terroristen von Syrien in die Ukraine überstellt.

Der Geheimdienst sagte in einer Erklärung am Freitag, dass die Daesh-Terroristen in der von den USA gehaltenen Militärbasis al-Tanf in Syrien trainiert worden seien.

„Ende 2021 haben die US-Amerikaner … mehrere Dutzend Daesh-Terroristen, darunter Bürger Russlands und der GUS-Staaten aus den Gefängnissen entlassen. Diese Personen wurden auf die von den USA kontrollierte Basis al-Tanf geschickt, wo sie eine spezielle Ausbildung in subversiven und terroristischen Kriegsführungsmethoden mit Schwerpunkt auf der Donbass-Region absolviert haben“, fügte die Erklärung hinzu.

Das US-Militär hat Streitkräfte und Ausrüstung im Osten und Nordosten Syriens stationiert, wobei das Pentagon behauptet, dass der Einsatz darauf abzielt, zu verhindern, dass die Ölfelder in der Region in die Hände von Daesh-Terroristen fallen. Damaskus sagt jedoch, der illegale Einsatz ziele darauf ab, die Ressourcen des Landes zu plündern.

Der russische Geheimdienst sagte auch, dass die meisten der Daesh-Terroristen, die bisher in die Ukraine entsandt wurden, während der russischen Militäroffensive im Land getötet wurden. Washington bildet jedoch weiterhin neue Daesh-Einheiten im Nahen Osten und in Afrika, um sie über das benachbarte Polen in die Ukraine zu entsenden.

Am Donnerstag teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass der US-Militärgeheimdienst eine Kampagne zur Rekrutierung von Söldnern für den Kampf in der Ukraine verstärkt.

„Der US-Militärgeheimdienst hat eine groß angelegte Propagandakampagne gestartet, um Auftragnehmer von PMC [private Militärunternehmen] zu rekrutieren, die in die Ukraine geschickt werden sollen. Zunächst werden Mitarbeiter der amerikanischen PMCs Academi, Cubic und Dyn Corporation rekrutiert … Erst letzte Woche kamen über Polen etwa 200 Söldner aus Kroatien an, die sich einem der nationalistischen Bataillone im Südosten der Ukraine anschlossen“, so der Sprecher des Ministeriums sagte Igor Konaschenkow.

Am 25. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin eine Militäroffensive in der Ukraine an, deren östliche Regionen sich 2014 losgerissen hatten, nachdem sie sich geweigert hatten, eine vom Westen unterstützte ukrainische Regierung anzuerkennen, die eine demokratisch gewählte russlandfreundliche Regierung gestürzt hatte.

Mehr als 14.000 Menschen wurden bisher im Osten der Ukraine infolge des Konflikts zwischen dem ukrainischen Militär und den pro-russischen Separatisten getötet.

Quelle:

https://orinocotribune.com/russia-says-us-transferring-terrorists-from-syria-to-ukraine/

