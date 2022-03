Ich schlage vor, dass wir Franzosen Allianzen gegen die Globalisierung bilden. Allianzen, die von der Notwendigkeit des allgemeinen menschlichen Interesses ausgehen.

Jean-Luc Mélenchon: Vorsitzender der linken Partei Parti de Gauche, Präsidentschaftskandidat des Wahlbündnisses Front de gauche 2012, Präsidentschaftswahl 2017 im Namen von La France insoumise „Unbeugsames Frankreich“

