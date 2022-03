Pakistans Premierminister Imran Khan: Wir bleiben „neutral“ und arbeiten mit denjenigen zusammen, die an der Beendigung des Ukraine-Konflikts arbeiten.

Der pakistanische Premierminister Imran Khan:



Pakistan „mit Russland befreundet, und wir sind auch mit Amerika befreundet; wir sind mit China und mit Europa befreundet; wir sind in keinem Lager“. Pakistan werde „neutral“ bleiben und mit denjenigen zusammenarbeiten, die an der Beendigung des Ukraine-Konflikts arbeiten.

