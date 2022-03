Die Neutralität leistet ihm zufolge gute Dienste. „Für meinen Teil ist damit die Diskussion beendet.“

Österreich hatte debattiert, ob Wien Nato-Mitglied werden sollte. Mehrere österreichische Politiker hatten diese Idee aber abgelehnt.

